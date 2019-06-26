HABER

Karadeniz’de PKK’ya bir darbe daha vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 10:41 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK’ya karşı Doğu Karadeniz kırsalında 5 ilde Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde bin 700 askerin katılımı ile başlatılan operasyonda bir sığınak daha ele geçirildi.Mayıs ayında güvenlik güçlerine teslim olan ‘Kawa’ kod adlı terörist Behrüz Düdükkanlu’nun Yağlıdere ilçesi kırsalında gösterdiği sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi, pil ve güneş enerji sistemi ele geçirildi.

Karadeniz’de PKK’ya bir darbe daha vuruldu

Terör örgütü PKK’ya karşı Doğu Karadeniz kırsalında 5 ilde Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde bin 700 askerin katılımı ile başlatılan operasyonda bir sığınak daha ele geçirildi.
Mayıs ayında güvenlik güçlerine teslim olan ‘Kawa’ kod adlı terörist Behrüz Düdükkanlu’nun Yağlıdere ilçesi kırsalında gösterdiği sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi, pil ve güneş enerji sistemi ele geçirildi. Son 2 ayda ise bölgede ele geçirilen sığınak, depo ve silahlık sayısı 21’e yükseldi. Terörist Düdükkanlu’nun bölgeye hakim olan ve örgütün sığınaklarını yapan, koordine eden kişi olduğu da ifadelerine yansıdı. Behrüz Düdükkanlu’nun teslim olmadan önce ‘Aras’ kod adlı Aras Aslan ile grup liderliği için çokça tartıştıklarını, bu yüzden çok fazla konuşmadıklarını söylediği ortaya çıktı.
Örgüt içinde bölgede en tecrübeli kişinin kendisi olduğunu ifade eden Düdükkanlu, “Benim örgütte tecrübeli olmam sebebiyle grup lideri olmam gerekiyordu. Ancak Aras benim kendisine söylediğim şeyleri yapmayarak aramızda tartışmalar yaşanmasına sebebiyet veriyordu. Bu yüzden fazla konuşmuyorduk. Ancak biz yine de kış üslenmesinden çıkınca bahar ayları ile birlikte Tunceli bölgesine gitmeye karar vermiştik. Geri dönüşümüzü de yaya olarak yapmaya karar vermiştik. Yolları belli bir noktaya kadar ben iyi bildiğim için ben götürecektim. Daha sonrasını ise Aras götürecekti. Ancak arazi hakimiyeti olmadığı için çok da fazla bilgi veremiyordu. Tunceli’ye gitmekte ısrarlıydı. Ben de arazide halen kar olduğunu, biraz daha beklememiz gerektiğini söylemiştim” dedi.

Bin 700 askerle Karadeniz koridor kuruldu
Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde başlatılan operasyonda Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Ordu ve Tokat illeri kırsalına adeta koridor kuruldu. Gece gündüz devam eden operasyonlar Özel Birlikler, komandolar ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile devam ediyor. Tunceli ve Erzincan bölgesinden Karadeniz kırsalına girmeye çalıştığı tespit edilen bir grubun ise operasyonlar sonucu Tunceli’ye geri döndüğü telsiz konuşmalarından ortaya çıktı. Örgüt mensuplarının ‘Asker her yerde, dönüyoruz’ dedikleri ve geri dönüş için örgütün üst düzey yöneticilerine karşı direnerek geri gittikleri ortaya çıktı.
Bölgede operasyonlar sürerken, operasyonlara İnsanız Hava Araçları (İHA), iz takip, erzak ve bomba arama köpekleri de destek veriyor.

Denizdeki kırmızılığı fark etti, su üstüne çıkarınca şok geçirdiDenizdeki kırmızılığı fark etti, su üstüne çıkarınca şok geçirdi
Otomobil köprüden dereye uçtu: 4 yaralıOtomobil köprüden dereye uçtu: 4 yaralı
Kopan elektrik telleri tarlayı yaktıKopan elektrik telleri tarlayı yaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Ünlü çiftin mutlu günü

Ünlü çiftin mutlu günü

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üst geçitten kopan parça kadının üzerine böyle düştü

Kadın büyük şok yaşadı

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.