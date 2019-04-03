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Karadeniz'den Suriye'ye kardeşlik eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 18:25 | Son Güncelleme

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları, sınırın Suriye tarafındaki yetim çocuklara oyuncak dağıttı

KİLİS (AA) - Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları tarafından "Kardeşlik Eli" kampanyası kapsamında Suriyeli yetim çocuklara oyuncak dağıtıldı.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, Halep kentine bağlı Azez kırsalındaki Şemmarin Kampı'nı ziyaret eden dernek gönüllülerinin, yetim çocuklarla bir araya gelerek onlara çeşitli hediyeler verildiği bildirildi.

Kadın Kolları Sorumlusu Gülderen Mumcu, 16 saatlik bir yolculuğun ardından Suriye'ye geçtiklerini ve yetim çocuklarla buluştuklarını ifade etti.

Amaçlarının, yetimlerin yüzündeki tebessümü görebilmek olduğunu aktaran Mumcu, şunları kaydetti:

"Şu an çok heyecanlıyım ve aynı zamanda derinden etkilendim. Zulüm kimden gelirse gelsin mazlumun yanında yer almayı, İslami ve insani bir vecibe olarak görüyoruz. Buradaki kardeşlerimizin durumu iyi değil. Yardım çalışmalarımızı artırmamız gerekiyor. Ücretsiz ekmek dağıtımı yapan fırınlarda ciddi un sıkıntısı yaşanmaktadır. Türkiye olarak buradaki kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız."

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İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Kilis oyuncak öksüz ve yetim Suriyeli çocuklar

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