Karadeniz'in yaylalarında eş zamanlı 'erzak' operasyonu

Nedim KOVAN/GİRESUN, (DHA) - KARADENİZ'de 5 ildeki yaylalarda, 1800 Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi ve komandoların katılımıyla eş zamanlı olarak 'erzak' operasyonu başlatıldı. Son yıllarda yürütülen başarılı operasyonlarla büyük darbe alan PKK’lı teröristlerin olası kış üstlenmesini önlemek için vatandaşlar yayla evlerinde erzak bırakmamaları yönünde dağıtılan broşürlerle de uyarılıyor.

Karadeniz kırsalında son yıllarda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla PKK’lı teröristler büyük darbe yedi. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı’na bağlı JÖH ve komando timleri Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Tokat ve Ordu kırsalında başarılı operasyonlara imza attı. PKK’nın Kandil'deki kamplarında özel eğitim alarak 1998 yılının sonlarına doğru Tunceli-Erzincan kırsalı üzerinden Doğu Karadeniz’e gönderilen PKK’nın sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’ teröristleri, 5 yıl önce deşifre oldu.

BÜYÜK DARBE YEDİLER

Bölgedeki başarılı operasyonlarla 15 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerin 3’ü teslim oldu, 6’sı sağ olarak yakalandı. Bu teröristlerden 2’sinin ‘terörden arananlar’ listesi kırmızı kategoride, 7’sinin ise gri kategoride olduğu belirlendi. Son olarak Giresun kırsalında ilkbahar operasyonuyla birlikte ‘Kawa’ kod adlı Behrüz Dudkanlu teslim oldu. Teslim olan Dudkanlu, bölgedeki teröristlerin geçiş güzergahları ile sığınak ve erzak depolarını tek tek gösterdi. JÖH ve komandolar son 5 aydır bölgede gösterilen bu yerlerde yaptığı aramada 30’a yakın sığınak, silah ve erzak deposu ele geçirerek imha etti.