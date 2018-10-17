Karagöl'de sonbahar renkleri

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl'de, sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.
Kavak ve Yıldırım dağlarının bin 522 rakımındaki eteğinde bulunan Karagöl, çevresindeki çam, söğüt, ıhlamur, meşe ve kavak ağaçlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.
Sonbaharın gelmesiyle ağaçlar ve çevresindeki vadi sarı, kırmızı ve kahverengi renklere bürünen Karagöl, fotoğraf tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor.
Kentin stresinden uzaklaşmak isteyen çok sayıda kişiyi ağırlayan göle, Çubuk 2 Barajı kenarından geçen karayolu ile Kışlacık Mahallesi yolu güzergahı takip edilerek ulaşılabiliyor.
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