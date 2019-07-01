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Karagöz şenliklerinde sanatçı rüzgarı esti

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.07.2019 11:03 | Son Güncelleme

28.

Karagöz şenliklerinde sanatçı rüzgarı esti

28. Orhaneli Karagöz Kültür Şenlikleri’ne ünlü sanatçılar akın etti. Mustafa Ceceli, Aslı Güngör ve Kolpa, festival kapsamında sahne aldı.
Orhaneli Belediyesi tarafından düzenlenen Karagöz Kültür Şenlikleri’nin bu yıl 28’incisi düzenlenirken, Karagöz şenlik alanı doldu taştı. Şenliklere önceki dönem Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP Milletvekili Erkan Aydın ve il yönetimi, Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri katıldı.
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt açılış konuşmasında, “Oksijenin, sessizliğin, doğanın, huzurun en güzel mekanı olan Orhaneli’mize karagöz kültür şenliklerimize değer katmak ve değerlerimizi marka haline getirmek adına daha önce çilek ve kiraz festivali olarak düzenlenen festivalimizi bu sene de yöremizin yeni yükselen değerleri olan ahududu ve yaban mersini isimlerini ekleyerek ahududu, yaban mersini, kiraz ve çilek festivali olarak gerçekleştirmekteyiz. Buradaki amacımız üreticimize ve üreticilerimize değer katmaktır. Nasıl çilek ve kiraz denildiğinde akla Orhaneli geliyorsa ahududu ve yaban mersini denildiğinde akla Orhaneli gelecektir. Bizler göreve geldiğimizden bugüne canla başla çalışarak milletimizin teveccühünü ve takdirini almak için mücadele içindeyiz" dedi.
Şenliklerde ahududu, yaban mersini, çilek ve kiraz dalında en iyi üretim yapan üreticiler arasında yapılan yarışmada birinci olanlara küçük altın hediye edildi. Yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı gecede Mustafa Ceceli, Aslı Güngör ve Kolpa konser verdi. Yöresel sanatçılar ve ünlü sanatçıların sahne aldığı Karagöz şenlik alanında vatandaşlar keyiflerince piknik yaptı. Başkan Aykurt, gecenin sonunda sanatçılara plaket takdim etti.

Karagöz şenliklerinde sanatçı rüzgarı esti

Karagöz şenliklerinde sanatçı rüzgarı esti

Karagöz şenliklerinde sanatçı rüzgarı esti

Karagöz şenliklerinde sanatçı rüzgarı esti

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