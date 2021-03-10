Karahan Çantay hayatını kaybetti! Karahan Çantay kimdir?

Ünlü manken Karahan Çantay trafik kazası geçirdi. Haberin ardından Çantay'ın sevenleri 'Karahan Çantay öldü mü?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Diğer yandan pek çok kişi 'Karahan Çantay kaç yaşında?', 'Karahan Çantay nereli?' sorularına yanıt arıyor. İşte, ünlü manken Karahan Çantay hakkındaki tüm detaylar...

Karahan Çantay öldü mü?

Karahan Çantay geçirdiği trafik kazası sonucunda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü manken hayatını kaybetti. Çantay'ın cenazesinin iki gündür Tayland'dan alınamadığı ise edinilen bilgiler arasında.

Karahan Çantay kimdir?

Karahan Çantay 21 Aralık 1973 yılında, Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. 1995 yılında katıldığı Mr Turkey yarışmasında birinci olan Çantay, 1996 yılında Mr World erkek güzellik yarışmasında da üçüncü seçilmişti.



