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Karahan Çantay hayatını kaybetti! Karahan Çantay kimdir?

10.03.2021 00:20 | Son Güncelleme:
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Karahan Çantay hayatını kaybetti! Karahan Çantay kimdir?

Ünlü manken Karahan Çantay hayatını kaybetti Geçirdiği trafik kazası yaşamını yitiren Karahan Çantay gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. Acı haberi duyan vatandaşlar ünlü manken hakkında 'Karahan Çantay kaç yaşında?' , 'Karahan Çantay kimdir?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, ünlü manken hakkında merak edilenler...

Ünlü manken Karahan Çantay trafik kazası geçirdi. Haberin ardından Çantay'ın sevenleri 'Karahan Çantay öldü mü?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Diğer yandan pek çok kişi 'Karahan Çantay kaç yaşında?', 'Karahan Çantay nereli?' sorularına yanıt arıyor. İşte, ünlü manken Karahan Çantay hakkındaki tüm detaylar...

Karahan Çantay öldü mü?

Karahan Çantay geçirdiği trafik kazası sonucunda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü manken hayatını kaybetti. Çantay'ın cenazesinin iki gündür Tayland'dan alınamadığı ise edinilen bilgiler arasında.

Karahan Çantay kimdir?

Karahan Çantay 21 Aralık 1973 yılında, Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. 1995 yılında katıldığı Mr Turkey yarışmasında birinci olan Çantay, 1996 yılında Mr World erkek güzellik yarışmasında da üçüncü seçilmişti.


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trafik kazası

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