Karahindiba faydaları nelerdir? Karahindiba hangi hastalığa iyi gelir?

Karahindiba bitkisi çoğunlukla yol kenarlarında rastlanılan bir bitki çeşididir. Yaprakları yeşil renge sahip olan bu bitkinin çiçek kısımları ise sarı renklidir. Renkli bir bitki olmasına karşın ismi karahindiba olarak bilinmektedir. Karahindiba faydaları yönünden fazlasıyla önemli bir bitkidir. Şifalı bitkiler arasında yer alan bu bitki özellikle antioksidan, çeşitli mineral ve vitaminler açısından da zengindir.

Karahindiba faydaları nelerdir?

Dünya genelinde pek çok farklı noktada yetişebilme niteliğine sahip olan bu bitkinin insan sağlığı üzerinde sayısız faydası vardır. Bünyesinde yüksek oranda potasyum barındıran bu bitki aynı zamanda demir, kalsiyum gibi çeşitli minerallerde içermektedir. Ayrıca B vitamini, D vitamini, A vitamini ve C vitamini bakımından da zengin bir bitki çeşidi olarak bilinir. Karahindiba karaciğere faydaları olan bir bitki türü olmakla birlikte daha birçok rahatsızlık üzerinde olumlu etkilere sahiptir. İçerisinde bulunan antioksidan bileşenlerden kaynaklı hücre hasarını engellemede de büyük bir rol oynamaktadır. Karahindibanın faydaları genel olarak şöyledir:

Serbest radikallerin zararlarını en aza indirme özelliği vardır.

Sindirim sistemi ile karaciğer sağlığının korunmasına yardımcı olmaktadır.

Kan şekeri seviyelerini düzenlemede ve dengelemede etkilidir.

Kan basıncı üzerinde olumlu etkileri olan bu bitki kolesterol seviyelerini de düşürmektedir.

Bağışıklığı güçlendiren bu bitki aynı zamanda stresin azaltılmasına yardımcı olur.

Antibakteriyel, antiviral, antiinflamatuar ve antihiperglisemik özellikleri mevcuttur.

Güçlü bir antioksidan kaynağı olarak bilinir.

Bu bitkinin çiçek kısımlarından süt elde edilir. Bu sütün cilt üzerindeki olumlu etkileri, karahindiba sütünün faydaları arasında yer alır.

Karahindiba hangi hastalığa iyi gelir?

Karahindiba bitkisi bağırsak sağlığından cilt sağlığına, karaciğer sağlığından kalp sağlığına kadar pek çok önemli sağlık probleminin giderilmesinde kullanılan bir bitki türüdür. Hazımsızlık, kabızlık gibi sindirim sistemiyle ilgili sorunları azaltmaya yardımcı olan bu bitki aynı zamanda kansere yakalanma riskini en aza indirmede etkilidir. Bu konuyla alakalı yapılan bazı bilimsel alışmalar neticesinde pankreas, kolon, meme kanseri gibi çeşitli kanser türlerine yarar sağladığı söylenmektedir.

Bu bitkinin zayıflama üzerinde de olumlu etkileri vardır. Kan şekeri değerlerini düzenleme özelliği bulunan bu bitkinin şeker rahatsızlığına iyi geldiğini belirten bazı çalışmalarda mevcuttur. İçerdiği önemli bileşenlerden dolayı bağışıklığı kuvvetlendirici etkisi olmakla birlikte vücudu iltihaplara karşı da koruyucu özelliği vardır. Güneşin zararlı etkileri sonucu ortaya çıkan cilt problemlerinin giderilmesine yardımcı olan bu bitki ayrıca sedef, egzama gibi rahatsızlıkların da iyileşmesine katkı sağlayabilmektedir.

Karahindiba’yı nasıl tüketmeliyiz?

Karahindiba bitkisi geleneksel tıp alanında kullanımının yanı sıra gıda alanında da tercih edilen bir bitki çeşididir. Bu noktada taze karahindiba nasıl tüketilir konusu karşımıza çıkabilir. Bu bitki türünü taze olarak tüketmek mümkündür. Kökleri veya yaprak kısımları salatalara lezzet vermek için kullanılmaktadır. Karahindiba bitkisinin tadı biraz acıdır. Acı tadından kaynaklı kurutulmuş olan kök bölümleri çay ya da kahve yapımında tercih edilmektedir. Ayrıca karahindiba otu çiğ yenir mi konusu da akıllara gelebilir. Bu bitki isteğe göre pişmiş ya da çiğ olarak yenebilmektedir. Çiğ olarak yenecekse çoğunlukla salatalara eklenmekle birlikte pişmiş olarak yenecekse sebze gibi yapılabilir veya yemeklere lezzet vermesi amacıyla katılabilir.

Karahindiba çayı nasıl yapılır?

İnsan sağlığına birçok faydası olan karahindiba bitkisinin özellikle çay formu yaygın olarak tüketilmektedir. Bu bitkinin çay yapımında genellikle kurutulmuş yaprakları, taze yaprakları veya kök kısımları kullanılmaktadır. Öncelikli olarak 1 fincan kadar su kaynatılmakta ve kaynayan suyun içerisine bitkinin taze, kurutulmuş ya da kök kısımları ilave edilmektedir. Kurutulmuş formundan kullanılacaksa 1 çay kaşığı kadar kullanılması yeterlidir. Ardından çayın demlenmesi için 5 dakika kadar üzeri kapalı olarak bekletilmesi önerilmektedir. Bu bitkinin taze veya pişmiş formu kadar çayının da oldukça faydası vardır. Karahindiba çayı faydaları genel olarak şöyledir:

Kemik sağlığı üzerinde olumlu etkileri mevcuttur.

Zayıflama sürecine katkı sağlar.

Böbrek ve karaciğerde biriken zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Detoks çayı olarak kullanımı yaygındır.

Strese iyi gelir ve vücuda enerji vererek, halsizliğin giderilmesine yardımcı olur.

Karahindiba çayı kaç gün içilmeli?

Bitki çayları arasında yer alan karahindiba çayını dozunda tüketmek oldukça önemlidir. Uzmanlar gün içerisinde 2 bardaktan daha fazla içilmesini önermemektedir. Karahindiba zararları fazla tüketim neticesinde ortaya çıkabilir. Bu yüzden çok fazla içilmemesine dikkat edilmesi gerekir. Gereğinden fazla tüketilmesi alerjik reaksiyonlara, sindirim sistemiyle alakalı problemlere ve sarılık gibi rahatsızlıklara neden olabilir.

Ayrıca bazı bitkilere alerjisi olan kişilerin, düzenli ilaç kullananların ve kronik rahatsızlığı olanların bu bitki çayını içmeden önce uzman bir sağlık çalışanına danışması önemlidir. Bununla birlikte safra kesesi iltihabı geçirenlerin bu çayı içmemesi gerekmektedir.





