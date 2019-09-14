Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği

Karakeçili 25. Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, son gününde çeşitli etkinliklerle devam etti.

Karakeçili Stadı'nda devam eden etkinliklerde konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, bugün burada birlik ve beraberlik, kardeşlik ve kültürel değerlerin yaşatılması adına önemli bir günü hep beraber yaşadıklarını söyledi.

25. Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği'nin Karakeçili Aşireti ve Kırıkkale'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Sezer, şöyle konuştu:

"Bu topraklarda buraları yurt yapan, Anadolu yapan, manevi ilhamlarıyla gergef gergef ören Allah dostu birçok insanın manevi mirası üzerinde bulunuyoruz. Aynı şekilde bugün 'Alperenlerin Serdarı' olarak bildiğimiz Ertuğrul Gazi'yi anıyoruz. Allah onlardan ebediyen razı olsun. Biz bu güzel topraklara, bayrağa sevdalıyız. Her tarafı karış karış şehitlerin kanıyla sulanmış bu güzel Anadolu'ya sevdalıyız. Biz Ertuğrul Gazi'nin, Osman Gazi'nin çınarının yapraklarıyız ama bir taraftan da onun mirasını yaşatmak için büyük bir istek, aşk ve şevkle çalışmak zorundayız."