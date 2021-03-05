Karakola koltuk değneğiyle gelen dilenci yürüyerek çıktı! ''Ayağında bir şey yok, iyileşip gideceksin''

Düzce Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine şehir merkezinde dilencilere yönelik yaptıkları uygulamada koltuk değneğiyle dilenen K.Ç.’yi yakaladı.

İşlemlerin yapılması için zabıta karakoluna götürülen K.Ç. hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı. K.Ç. koltuk değneğiyle girdiği zabıta karakolundan yürüyerek çıktı.

''AYAĞINDA BİR ŞEY YOK, İYİLEŞİP GİDECEKSİN''

Bir zabıta memuru, “Ayağında bir şey yok. Karakoldan iyileşip gideceksin. Arkadaş değnekle gelmişti. Herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan değnekle geldiği yerden yürüyerek gidiyor" dedi.

(DHA)

