Karakoldan çıktıktan 20 dakika sonra motosiklet çaldı

Denizli’de hırsızlıktan gözaltına alındıktan sonra jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılan şahıs karakoldan çıktıktan sadece 20 dakika sonra akaryakıt istasyonundan motosiklet çalınca tekrar gözaltına alındı.

İlginç olay, Sarayköy ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, 30 yaşındaki Yaşar A., isimli şahıs iş yerinden yalıtım malzemesi çalmak suçlaması ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alındıktan savcılık talimatı ile serbest bırakılan Yaşar A., bu defa karakoldan çıktıktan sadece 20 dakika sonra akaryakıt istasyonundan motosiklet çaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri motosikleti çalan şahsın serbest bıraktıkları Yaşar A., olduğunu görünce tekrara gözaltına aldı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

