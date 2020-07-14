Karakola dalan inek panik yarattı!

Avustralya’da bir inek Doomadgee polis karakoluna gezdi. İneği gören polisler paniğe kapıldı.

Dünya genelinde etkisini sürdürüen koronavirüs (Covid-19) salgınında boyunca sık sık görmeye alıştığımız hayvanların şehre inme anlarına bir yenisi daha eklendi. Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Doomadgee kasabasında bir inek polis karakolunun içerisine kadar girdi.

Karakolun güvenlik kamerasına yansıyan o görüntülerde, polis karakoluna giren ineğin bir süre etrafı kolaçan ettiği, yiyecek bir şeyler bulmak için karakolun bahçesinde tur attığı görülüyor.

İneği karakolda gördüklerinde paniğe kapılan polisler ise, o anları kayda almatan geri durmadı. Söz konusu video izlenme rekorları kırdı.

