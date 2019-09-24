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"Karaköprü narı"na coğrafi işaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 14:01 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın türkülere konu olan "Karaköprü narı" coğrafi işaretle tescillendi - Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli: - "Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Karaköprü'den geçerken buradaki bir narın bir okka geldiğini yani bir insan kafası kadar büyük olduğunu söyler. Bu da Karaköprü narının ne kadar geçmişe dayandığını ve kıymetini gösteriyor"

Şanlıurfa'nın önemli tarım ürünleri arasında yer alan ve türkülere konu olan "Karaköprü narı" coğrafi işaretle tescillendi.

Karaköprü Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Karaköprü narı" Şanlıurfa adına tescil edildi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, belediye tarafından dikilen 200 ağacın bulunduğu nar bahçesini ziyaret ederek meyve topladı. Ürünleri inceleyen Baydilli, Karaköprü narını, korumak adına tescil ettirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

İlçede yetişen narların oldukça iri ve kaliteli olduğuna değinen Baydilli, "Karaköprü'müzde şarkılara konu olan narımızı unutturmama adına çalışmalar yürütüyoruz. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Karaköprü'den geçerken buradaki bir narın bir okka geldiğini yani bir insan kafası kadar büyük olduğunu söyler. Bu da Karaköprü narının ne kadar geçmişe dayandığını ve kıymetini gösteriyor. Yine 4. Murat Urfa'dan geçerken Karaköprü'de kendisine nar ikram edildiği ve Karaköprü'yü çok beğendiği anlatılır." ifadelerini kullandı.

Narın tescil işlemlerinin 1,5 yıllık çalışma sonucunda gerçekleştiğini aktaran Baydilli, Karaköprü narını artık ilçedeki orta refüjlere ve parklara da dikmeyi planladıklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Karaköprü Narı Şanlıurfa Tescil

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