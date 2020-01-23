Karaköy’de başörtülü genç kızlara saldıran kadınla ilgili yeni gelişme!

Karaköy’de yolda yürüyen başörtülü genç kızlar Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce’ye saldıran Semahat Yolcu’nun ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 12 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Semahat Yolcu ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Veysel Ekingen, “Olay günü iş yerindeydim. Çalışanım Mesut Ay tepki verdi ve sanığın iki kıza saldırdığını söyledi. Ben hemen dışarı çıktım. Baktığımızda sanığın küfür ettiğini duydum. Saçı açılan değil, diğer müşteki sanığa tepki gösterdi. O sırada müştekileri dükkanıma aldım, biraz sakinleştirmeye çalıştım. Eylemi gerçekleştiren kişi huzurda bulunan sanıktır. Adım gibi eminim. Nerede görsem tanırım. Sonradan video kayıtlarını da izledim, hafızam güçlüdür” ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin dinlenen bir diğer tanık Mesut Ay, olay tarihinde çalıştığı dükkanın önünde oturduğunu belirterek, “Ne olduğunu anlayamadım. Bir gürültü geldi ve sanığın müştekilere saldırdığını gördüm. Önce ’Cumhuriyete yakışmıyorsunuz’ dedi, ardından küfür etti. Eylemi gerçekleştiren huzurdaki sanıktır. Çok net gördüm, eminim. Müştekinin başındaki türbanı çıkarmaya çalıştı” şeklinde konuştu.