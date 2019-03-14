"Karakteriyle değer katan gerçek kahramanlar unutturuluyor"

"İlmiyle, ahlakıyla, sporcu kişiliğiyle ya da karakteriyle bize değer katan gerçek kahramanlar unutturulmaya çalışılıyor. Sinemada Malkoçoğlu, Kara Murat ve Battalgazi gibi karakterleri canlandıran Cüneyt Arkın bir kahraman. Cüneyt Arkın'ın Battalgazi filmi yerine bizim insanlarımıza Rambo verildi. Şarkının sözlerinde kendi kahramanlarımızın, bizim olan değerlerimizin unutturulmaya çalışmasına karşı bir sitem var."

"Misal" adıyla da tanınan Aydemir, son şarkısında Cüneyt Arkın, Muhammed Ali ve Şeyh Şaban-ı Veli gibi isimlerin yer aldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

Almanya'da çektiği yeni klibi kısa sürede internette çok sayıda kişiye ulaşan ve ilgi gören Aydemir, "Muhammed Ali" adlı çalışmasını, sözlerini ve hikayesini AA muhabirine anlattı.

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, "Muhammed Ali, doğru insanları temsil eden dünyadaki en önemli insanlardan biri." dedi.

- "Muhammed Ali hapisteyken Rocky filmi çekildi"

Dünya şampiyonu boksör Muhammed Ali'nin Vietnam savaşına gitmediği için hapse atıldığını ve kazandığı altın kemerinin elinden alındığını anımsatan Aydemir, "Muhammed Ali hapisteyken Rocky filmi çekildi. Hapisten çıkarıldıktan hemen 2 ay sonra maça çıkarıldı ve yenildi. Ama bir sene sonra yenildiği adamı da onu yeneni de yendi. Muhammed Ali, doğru insanları temsil eden dünyadaki en önemli insanlardan biri." ifadelerini kullandı.

Aydemir, Malcolm X'in "Eğitimli değilim, herhangi bir alanda da uzmanlığım yok. Ama samimiyim ve benim samimiyetim benim kimliğimdir" sözüne ithafen "kimliğim samimiyet benim, azığım niyet" diyerek alıntı yaptığını ve bir Hadis-i Şerif'ten ilham alarak "Koş kardeş uzak değil Tibet" dediğini dile getirdi.

Bir dönem Almanya'ya çalışmaya giden Türklerin yaşam mücadelesine de atıfta bulunmak için "Muhammed Ali" isimli şarkısının klibini Berlin'de çektiğine dikkati çeken rap şarkıcısı, şunları kaydetti:

"Türkçe rap, Türkiye'de başlamadı. Türkçe rapin doğuş yeri Berlin'dir. Berlin'de küçük İstanbul denilen Kreuzberg'da doğdu. Klipte de buradan rapin çıkışına bir atıf var. Aslında şarkıyı yapma amacımdaki baş kaldırının klibin çekildiği yerle birlikte bir mesajı var. Bizim Türk insanımızın Almanya'ya çok büyük katkıları ve etkileri var. Onların yaşadığı mücadeleyi de klipte anlatmaya çalışıyoruz."