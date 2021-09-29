Karaman'da korkunç olay! 12 yaşındaki çocuk 9 yaşındaki kuzenini vurdu

Kahreden olay, dün Ermenek'e bağlı Balkusan köyünde meydana geldi. Ş.D., evlerinde amcasının oğlu Yasin D. ile birlikte babası T.D.'ye ait tüfeği alıp, oynamaya başladı. Ş.D.'nin yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Yasin D.'nin karnına isabet etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah sesini duyan aile, Yasin D.'yi kanlar içinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Yasin D. yaşamını yitirdi.

Yasin D.'nin cansız bedeni, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma da Ş.D.'nin ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)



