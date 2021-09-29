HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karaman'da korkunç olay! 12 yaşındaki çocuk 9 yaşındaki kuzenini vurdu

Karaman'da korkunç olay! 12 yaşındaki çocuk 9 yaşındaki kuzenini vurdu

29.09.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'n Ermenek ilçesinde Ş.D. (12), babasına ait tüfekle oynadığı sırada kazara tetiğe dokunması sonucu kuzeni Yasin D.'yi (9) vurarak öldürdü.

Karaman'da korkunç olay! 12 yaşındaki çocuk 9 yaşındaki kuzenini vurdu

Kahreden olay, dün Ermenek'e bağlı Balkusan köyünde meydana geldi. Ş.D., evlerinde amcasının oğlu Yasin D. ile birlikte babası T.D.'ye ait tüfeği alıp, oynamaya başladı. Ş.D.'nin yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Yasin D.'nin karnına isabet etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah sesini duyan aile, Yasin D.'yi kanlar içinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Yasin D. yaşamını yitirdi.

Yasin D.'nin cansız bedeni, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kütahya'da feci olay! Havaya ateş açıp polisten kaçtı, kaza yapıp öldüKütahya'da feci olay! Havaya ateş açıp polisten kaçtı, kaza yapıp öldü

Jandarma da Ş.D.'nin ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de sınıfında tek! İşte fiyatıTürkiye'de sınıfında tek! İşte fiyatı
Kurallar değişti! Uymayana ceza kapıdaKurallar değişti! Uymayana ceza kapıda
Sinovac ve Biontech aşısı karşılaştırıldı! Çok çarpıcı sonuçlarSinovac ve Biontech aşısı karşılaştırıldı! Çok çarpıcı sonuçlar
Anahtar Kelimeler:
cinayet Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Bugünden itibaren tedavülde!

Bugünden itibaren tedavülde!

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

29 Ekim sonrası tam kapanma mı olacak?

29 Ekim sonrası tam kapanma mı olacak?

Kuvvetli yağış! Meteoroloji 3 ili uyardı

Kuvvetli yağış! Meteoroloji 3 ili uyardı

Kütahya'da feci olay! Havaya ateş açıp polisten kaçtı, kaza yapıp öldü

Kütahya'da feci olay! Havaya ateş açıp polisten kaçtı, kaza yapıp öldü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Buldan: İttifak içinde yer alma anlayışımız yok

Buldan: İttifak içinde yer alma anlayışımız yok

Dört çocuk babası, bakıcının odasına gizli kamera yerleştirdi!

Dört çocuk babası, bakıcının odasına gizli kamera yerleştirdi!

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.