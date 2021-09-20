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  4. Karaman'da korkunç olay! 17 yaşındaki arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Karaman'da korkunç olay! 17 yaşındaki arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

20.09.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da 17 yaşındaki A.A., daha önceden kavga ettiği aynı yaştaki arkadaşı berber kalfası Samet Arpagünü, çıkan tartışmada 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan A.A., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Karaman'da korkunç olay! 17 yaşındaki arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi 675 Sokak'ta meydana geldi. A.A., daha önce kavga ettiği arkadaşı Samet Arpagünü ile yolda karşılaştı.

9 YERİNDEN BIÇAKLANDI

İki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.A., kavgada Arpagünü'yü vücudunun 9 yerinden bıçakladı.

Kanlar içinde kalan Arpagünü, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan A.A. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

YOLDA KARŞILAŞMIŞLAR

A.A'nın ilk ifadesinde ''Samet ile daha önce de kavga etmiştik. Yolda karşılaşınca aramızdan yeniden tartışma çıktı ''dediği öğrenildi. A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Karaman
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