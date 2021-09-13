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Bahçelievler'deki kan donduran cinayet kamerada! Eşi başında feryat etti

13.09.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de amcasıyla alacak verecek meselesi yüzünden kavga eden yeğen amcasını vurdu. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yeğeni tarafından öldürülen amcanın eşinin feryatları da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bahçelievler'deki kan donduran cinayet kamerada! Eşi başında feryat etti

Olay, dün 16.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Önder Sokak üzerinde meydana geldi. Yunus Taşkın daha önceden aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan amcası Necdet Taşkın ile sokak üzerinde karşılaştı. Yunus Taşkın ve beraberinde bulunan 2 kişi amca ile tartışmaya tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

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Kavga sırasında Yunus Taşkın ve amca Necdet Taşkın yaralandı. Yere düşen Necdet Taşkın'a yeğeni Yunus Taşkın ve yanındakiler vurmaya devam etti. Daha sonra yaralı Yunus Taşkın ve beraberindekiler olay yerinden kaçarken amca Necdet Taşkın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Yaşananlar sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Necdet Taşkın ve Yunus Taşkın'ın kavga ettiği görülüyor. Necdet Taşkın kavga sırasında yere düşerken Yunus Taşkın ve yanındaki iki kişi de bir süre sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor.

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EŞİNİN BAŞINDA FERYAT ETTİ

Necdet Taşkın'ın kanlar içinde yerde yattığı sırada ise eşi başında sinir krizi geçiriyor. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde çevrede bulunan vatandaşlar Necdet Taşkın'ı hastaneye götürmek için arabaya taşımaya çalışıyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bahçelievler
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