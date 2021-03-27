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  4. Karaman'da kaybolan gence telefonla ulaşıldı! Askeri helikopterle kurtarılacak

Karaman'da kaybolan gence telefonla ulaşıldı! Askeri helikopterle kurtarılacak

27.03.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da, araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı olayda kayıp Ege Kabalak'ı (26) arama- kurtarma çalışmalarının 4'üncü gününde, cep telefonu ile iletişim sağlanabilmesi için bölgeye mobil baz istasyonu kuruldu. Kısa sürede Kabalak ile telefon üzerinden temasa geçilirken, durumunun iyi olduğu ve Mersin'in Cehennem Deresi Milli Parkı'nda bulunduğu öğrenildi. Ekiplere konumunu bildiren Kabalak için arazi ve hava şartları nedeniyle askeri helikopter istendi.

Karaman'da kaybolan gence telefonla ulaşıldı! Askeri helikopterle kurtarılacak

Sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen Furkan Keleş (23), çarşamba günü arkadaşları Rabia Bingöl (19) ve Ege Kabalak ile otomobil ile Mersin'e gitmek için yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Ayrancı- Erdemli yolunu kullanmak istedi. Keleş'in kullandığı otomobil, saat 17.00 sıralarında, Mersin sınırı yakınlarında tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, kara saplandı. Cep telefonları da çekmeyen 3 arkadaş, geceyi araçlarında geçirdi. Keleş'in Mersin'de oturan annesi, oğluna ulaşamayınca saat 21.00'de jandarma ve AFAD'a durumu bildirdi.

İhbarın ardından harekete geçen ve gece boyunca çalışma yapan ekipler, perşembe günü saat 14.00 sıralarında Keleş'in aracına ulaştı. Rabia Bingöl ve yanındaki 'Liza' isimle köpeği araç içinde, Keleş de yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Keleş ve Bingöl, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık kontrolünden geçirilip, taburcu edildikten sonra dün taksiyle Mersin'e hareket etti. AFAD ve jandarma ekipleri ise kayıp Ege Kabalak'ın bulunması için arama- kurtarma çalışması başlattı ancak izine rastlayamadı.

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4'ÜNCÜ GÜNDE CEP TELEFONUYLA TEMASA GEÇİLDİ

Arama- kurtarma çalışmasına, 4'üncü gününde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin başta olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gönderilen Jandarma Arama Kurtarma timi, Karaman, Adana ve Mersin AFAD İl Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibinden oluşan 220 kişi ve köylüler katıldı. Önceki gün Ege Kabalak'ın Çocak mevkisindeki mescitte izine rastlanıldığının sanılması ve Mersin'deki Cehennem Deresi Milli Parkı'na yönüne gitmiş olma ihtimali üzerine çalışmalar, bu bölgede yoğunlaştırıldı. Bugün de bölgeye Kabalak'ın kullandığı cep telefonu iletişim sağlanabilmesi için mobil baz istasyonu kuruldu. Kısa sürede sinyal tespit edilirken, Kabalak ile temasa geçildi. Kabalak'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Mersin'in Cehennem Deresi Milli Parkı'nda bulunduğu öğrenildi. Ekiplere konumunu bildiren Kabalak için arazi ve hava şartları nedeniyle askeri helikopter istendi. Görüş mesafesinin yer yer 2 metreye kadar düştüğü bölgede, soğuk hava nedeniyle ekiplerin kullandıkları arazi araçlarının cam sileceklerinin dahi donduğu öğrenildi.

DHA

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