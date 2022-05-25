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Karaman merkezli 4 ilde 'Dayı' operasyonu... Çok sayıda gözaltı var!

25.05.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman başta olmak üzere Gaziantep, Antalya ve Konya'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin şebekenin sözde Karaman yöneticisi Ramazan Y. için 'Dayı' kod adını kullandıkları ortaya çıktı. İşte dikkat çeken haberin detayları...

Karaman merkezli 4 ilde 'Dayı' operasyonu... Çok sayıda gözaltı var!

Karaman merkezli 4 ilde, eş zamanlı yapılan 'Dayı' adlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, uyuşturucu şebekesi yöneticisi Ramazan Y.'ye 'Dayı' kod adıyla hitap ettikleri öğrenildi.

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KARAMAN MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Timi, şebeke tarafından piyasaya metamfetamin sürüldüğü bilgisini aldı. Şebeke üyelerine yönelik çalışma başlatan ekipler, 6 ay boyunca 18 şüpheliyi izledi. Delil toplayan polis, Karaman başta olmak üzere Gaziantep, Antalya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 17 kişi, sorgulanmak üzere Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Firari şüpheliyi arama çalışmaları da sürdürüldü. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, esrar, ruhsatsız av tüfeği ve tabancanın yanı sıra uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 6 bin 815 TL ele geçirildi.

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'DAYI' KOD ADINI KULLANMIŞ

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şüpheliler, bu sabah adliyeye sevk edildi. Şebekenin sözde Karaman yöneticisi Ramazan Y. için 'Dayı' kod adını kullandıkları, gelen müşterilerle şebeke üyelerinin 'dayı' diye seslenmeleri nedeniyle operasyona bu ismin verildiği öğrenildi. (DHA)

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Gözaltı Karaman
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