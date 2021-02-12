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Karaman’da 1 kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

12.02.2021 12:14 | Son Güncelleme:
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Karaman’da 1 kişi evinin yakınında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.Olay, sabah saat 07.15 sıralarında Çeltek Mahallesinde yaşandı.

Karaman’da 1 kişi evinin yakınında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Olay, sabah saat 07.15 sıralarında Çeltek Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. (29), isimli kişi evinin yakınlarında yanına yaklaşan bir otomobilden tabanca ile ateş edilmesi üzerine bacağından vurularak yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Y.Ç., ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis, olay yerinden kaçan kimliği belirsiz saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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