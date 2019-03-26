Karaman’da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Karaman’da kontrolden çıkan beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Recep Y. (53), yönetimindeki 70 HC 976 plakalı beton mikseri, merkeze bağlı Paşabağı köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Recep Y., kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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