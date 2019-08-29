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Karaman’da hamile kadın ile kocasına silahlı ve sopalı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 17:31 | Son Güncelleme

Karaman’da otomobillerine çarpan şahsın silahlı ve sopalı saldırısına uğrayan 3 aylık hamile kadın ile kocası yaralandı.Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Çoğlu köyü yolu üzerinde meydana geldi.

Karaman’da hamile kadın ile kocasına silahlı ve sopalı saldırı

Karaman’da otomobillerine çarpan şahsın silahlı ve sopalı saldırısına uğrayan 3 aylık hamile kadın ile kocası yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Çoğlu köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 70 BG 704 plakalı otomobiliyle seyir halinde ilerleyen Ali Kartop (33), arızalanan otomobilini yol kenarına durdurdu. Kartop, daha sonra arızalanan arabasıyla geri manevra yaptığı sırada diğer bir otomobilin çarpmasıyla kaza meydana geldi. Kaza sonrası çarpan araçtan inen T.Ş. (19) ve kardeşi M.Ş. (16), hiçbir şey demeden Ali Kartop ile araçta bulunan 3 aylık hamile eşi Hatice Kartop’a (30) tabancayla ateş etti. Silahtan çıkan kurşun otomobilin ön tarafında oturan eşi Hatice Kartop’un sağ eline isabet etti. İki kardeş daha sonra Ali Kartop’u da sopayla yaraladı. Karı koca çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerin ardından taburcu edildi.

“Karı koca köylerindeki evlerine döndü”
Hastaneden taburcu olduktan sonra merkeze bağlı Osmaniye köyündeki evlerine gelen Kartop çifti, olayın şokunu üzerilerinden atamadı. Yaşananları anlatan Ali Kartop, "Yolda giderken arabam arızalandı. Ben de geri dönmek için manevra yaptığım sırada otomobil benim aracıma çarptıktan sonra tarlaya indi. Ben de araçta bulunan aileme bir şey oldu mu diye kontrol ederken, araçtan inen şahıs silahı çekerek bize doğru ateş etti. Eşim de korumak için elini kaldırdığında sağ elinden kurşunla yaralandı. Daha sonra şahıslar sopa ile bana da saldırdı. Ben de kendimi korumak için elimi kaldırdığımda sopa elime geldi ve yaralandım. Ben şahıslardan şikayetçiyim” dedi.
Üç aylık hamile olan Hatice Kartop ise, "Eşimle birlikte Ayrancı ilçesine giderken aracımız yolda arıza yaptı. Eşim de araçla geri manevra yaptığı sırada diğer araç geldi ve bize çarptı. Araçtan inen şahısla bize silahla ateş ettiler. Ben de kızımı korumak için üzerine kapandığım sırada elimden vuruldum. Ben vurulduğumu hastaneye gittiğimde öğrendim" diye konuştu.
Olaydan sonra T.Ş. ve kardeşi M.Ş. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.Ş. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Karaman’da hamile kadın ile kocasına silahlı ve sopalı saldırı

Karaman’da hamile kadın ile kocasına silahlı ve sopalı saldırı

Karaman’da hamile kadın ile kocasına silahlı ve sopalı saldırı

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