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  4. Karaman'da kar yağışı

Karaman'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 13:37 | Son Güncelleme

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Karaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezi, gece başlayan kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kent merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 25 santimetreye ulaştı.

Karaman Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde ise kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları ekipleri de Karaman-Mersin karayolunda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Şehir çıkışında bulunan trafik ekipleri, Mersin yönüne gidecek araçlarda kış lastiği kontrolü yapıyor.

Ekipler, kar lastiği ve zincir bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Karaman Sertavul Geçidi

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