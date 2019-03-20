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Karaman’da koyun hırsızlığına karışan 4 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 22:14 | Son Güncelleme

Karaman’da bir ağıldan 6 koyun çalan 4 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Sudurağı beldesinde Fatih C.’ye ait küçükbaş hayvan ağılından 6 adet koyunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Karaman’da bir ağıldan 6 koyun çalan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Sudurağı beldesinde Fatih C.’ye ait küçükbaş hayvan ağılından 6 adet koyunun çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu koyunları çalan S.K. (30), C.Ö. (31), B.A. (29) ve A.Ç.’yi (19) tespit ederek Konya’daki adreslerine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’ne kondu.
Diğer yandan çalınan koyunlar ise sahibine teslim edildi.

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