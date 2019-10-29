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Karaman’da silahlı kavga: 1’i polis 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 19:09 | Son Güncelleme

Karaman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i polis 2 kişi yaralanırken, kavgaya karıştığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.Olay, saat 17.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Mezbaha Caddesi üzerinde meydana geldi.

Karaman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i polis 2 kişi yaralanırken, kavgaya karıştığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Mezbaha Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaşanan kavganın üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekibi, kavga eden şahısları ayırmaya çalıştı. Bu esnada kavga eden tarafların birbirlerine silahla rastgele ateş etmesi üzerine olaya müdahale eden polis memuru Yücel K. ile oradan geçmekte olan Zafer Ş. isimli vatandaş saçmaların vücuduna isabet etmesi üzerine yaralandı. Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Yerde yatan yaralı polis memuruna sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaparak ambulansa aldı. Yaralı polis memuru Yücel K., ambulansa alındığı sırada yardımına gelen meslektaşlarına ‘Sağ ve sol bacağımda saçma var, daha öncede vuruldum sıkıntı yok’ dedi. Yaralı polis memuru ile vatandaş ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı cadde bir süreliğine trafiğe kapatılarak güvenlik şeridi çekildi. Polis olaya karıştığı ileri sürülen 3 kişiyi gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Olay yeri inceleme ekibinin çalışma yapmasının ardında cadde yeniden trafiğe açıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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