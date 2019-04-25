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Karaman'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 13:10 | Son Güncelleme

Karaman'da uyuşturucu operasyonu

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent dışından getirdikleri uyuşturucu hapları satmaya çalıştıkları öne sürülen Mahmut Han S. ve Mehmet T'yi, önceden belirlenen adreslerde gözaltına aldı.

Zanlıların evlerindeki aramalarda, 560 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Karaman operasyonu uyuşturucu

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