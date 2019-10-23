Karamollaoğlu: ABD'ye güvenmiyorum

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'nin PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekildiğini belirtmesine ilişkin, "Ben Amerika'ya güvenmiyorum. Çekilip çekilmedikleri nasıl belli olacak? Bizim oraya denetmenlerimiz gittiği zaman, orada bir direnç görmezlerse çekildikleri konusunda bir kanaat doğar ama yoksa sadece lafla olmaz, inşallah çekilmişlerdir" dedi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Karamollaoğlu, ABD'nin bir taraftan Türkiye'nin stratejik müttefiki ve dostu olduğunun dile getirilirken, diğer taraftan son zamanlardaki tavrının ise endişe verici olduğunu söyledi. Türkiye'nin 10 yıl önce, 'Suriye' diye bir probleminin olmadığını söyleyen Karamollaoğlu, "Şimdi var ve bize milyarlara mal oldu. Yüzlerce şehit verdik, Suriye mahvoldu. Milyonlarca mülteciyi barındırmak mecburiyetinde kaldık. Ama şimdi içinde bulunduğumuz durumdan nasıl kurtulacağımızı bilemiyoruz. Sayemizde Amerika Suriye'ye girdi. Suriye darmadağın oldu, biz hala Suriye'nin toprak bütünlüğü türküsünü söyleyerek geziyoruz" dedi.

'ÜÇTE BİRİNDE VARIZ, ÜÇTE İKİ DURUYOR' Karamollaoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın başladıktan sonra Türkiye'nin kararlılık gösterdiğini ve mesafe kat ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Ama ABD ile birlikte olma mecburiyeti ortaya çıktı. Harekat belli bir noktaya geldi, sadece üçte biri, yüzde 30'u tamamlandı.12 bin kilometrekarelik toprağın sadece 4 bin kilometrekaresinde varız biz şimdi, üçte 2'si duruyor. Kararlılığı görünce ABD araya girdi, 'tamam, biz bu konuda size destek olacağız, yeter ki şu çalışmaları durdurun, 5 günlük süre, YPG Türkiye sınırından çekilecek' dediler. Şimdi göreceğiz çekildi mi, çekilmedi mi? Kim denetleyecek? O bölgede güvenlik bundan sonra nasıl sağlanacak? Bunların hiçbir tanesi belli değil. Ama Amerika, herkes bilsin ki Orta Doğu'ya, Suriye'ye girdi ve burada kalıcı." 'OLUMLU KARŞILARIZ' Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, Rusya ile varılan mutabakatın, Ankara ile Şam arasında yeniden temas kurulacağı şeklinde algılanabileceği yorumuna katıldığını belirtti. Karamollaoğlu, "Ben öyle algılıyorum. Şunu ısrarla söylüyorlar. Şu anda bugüne kadar gelen süreçte devlet başkanları arasında bir irtibat kurulmadı, kurulmasını da istemiyorlar. Tamam kurulmasın ama devlet tarafından yetkilendirilen kişilerle bu temaslar başladıysa ciddi bir adım atıldı demektir. Bunu da olumlu karşılarız" diye konuştu.