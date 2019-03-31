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Karamollaoğlu: Bu hadisenin üstünün örtülmemesini istiyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 16:16 | Son Güncelleme

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde oy verme sırasında 2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı ve yetkililerden bu hadisenin üstünün örtülmemesini istiyoruz.

Karamollaoğlu: Bu hadisenin üstünün örtülmemesini istiyoruz

Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde oy verme sırasında 2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı ve yetkililerden bu hadisenin üstünün örtülmemesini istiyoruz. Bu olayı geçiştirmeye kalkarlarsa, bu olay tekrar edebilir" dedi.
Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu ile birlikte Ankara'da Çankaya Lisesi'nde oyunu kullandı. Karamollaoğlu, 1075 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde sandık başında 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayı değerlendirdi. Karamollaoğlu, "Maalesef bu sabah üzücü bir haberle karşı karşıya kaldık. Malatya'da Pütürge ilçemizde bir köyde 2 sandık görevlisi katledildi. Biz bir seçime gidiyoruz, savaşa gitmiyoruz. Bu rakipler arasında olan bir mücadele. Düşmanlar arasında, hasımlar arasında olan bir seçim değil, bu eğer bir husumete dönüşürse, işte bugün karşı karşıya kaldığımız manzarayla tekrar tekrar karşılaşma tehlikesi var demektir" diye konuştu.
'ÜSTÜNÜN ÖRTÜLMEMESİNİ İSTİYORUZ'
Olayın, AK Parti adayının yeğeninin saldırısı sonucu gerçekleştiğini söyleyen Karamollaıoğlu, "Yaşanan olay basit bir husumet değil. Sandık başında açık oy kullandırılmak istenmiş ve bu duruma itiraz eden müşahitlerimiz katledilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı ve yetkililerden bu hadisenin üstünün örtülmemesini istiyoruz. Bu olayı geçiştirmeye kalkarlarsa, bu olay tekrar edebilir. Herkes üzüldü, ben biliyorum. Her partili üzülmüştür ama canların kaybından sonra o canlar geri gelmez. Hükümetin üstüne düşen vazife bu işin üstünü örtmemek" dedi.
'DERS ÇIKARMALIYIZ'
Seçim sürecindeki üsluba dikkat çeken Karamolloğlu, "Kışkırtmacı bir üslup insanları bu noktada cinnet geçirecek hale getiriyor. Yetkililer ve siyasiler bundan ders çıkarmalıyız. Bir defa bu gibi hadiselerin tekerrür etmemesi için önlemler alınmalı. Kin ve husumet dolmuş insanlar, sanki bu seçimde kendi tarafları başarılı olmazsa ülke elden gidiyor. Bu hadiseden ders almazsak suçluyu bulmamız, acıların üstünü örtmez. Bu seçimlerin huzur içerisinde geçmesini niyaz ediyorum. Bütün vatandaşlarımızdan sükunet içerisinde bu seçimi geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.

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Karamollaoğlu: Bu hadisenin üstünün örtülmemesini istiyoruzKaramollaoğlu: Bu hadisenin üstünün örtülmemesini istiyoruz

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