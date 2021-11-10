Karamollaoğlu, Erdoğan'la görüşmesinin ardından konuştu: Dostane güzel bir görüşme oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ile uzun bir görüşme gerçekleştirdi.

Karamollaoğlu'nun görüşmede cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden ekonomiye kadar birçok noktada eleştirilerini dile getirdiği, Erdoğan'ın ise bazılarını dinlediği bazılarına ise karşı yanıtlar verdiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir siyasi partilere ziyaretlerini sürdüren Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu Beştepe'de kabul etti ve 2 saat 15 dakika görüştü.

"Dostane güzel bir görüşme oldu"

Görüşme sonrasında partisinin genel merkezinde açıklama yapan Karamollaoğlu, görüşme talebinin kendilerinden gittiğini ve randevunun da bugün gerçekleştiğini söyledi.

Karamollaoğlu, kimi konularda görüş ayrılıklarına karşın "dostane güzel bir görüşme olduğunu" ekledi:

"2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı.

"Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da farklı fikirleri belki taşıyoruz ama çok dostane güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum."

Görüşme öncesi sistem eleştirisi yaptı

Karamollaoğlu görüşme öncesinde düzenlediği basın toplantısında, sistem eleştirisi yaptı.

Başkanlık sisteminin "doğru olmadığı kanaatinde olduğunu" belirten Karamollaoğlu, bu konudaki endişelerini de Erdoğan'la görüşmesinde dile getireceğini vurguladı:

"Bazı endişelerimizi gündeme getireceğiz. Biz bugünkü sistemle kanaatlerimizi kesin bir şekilde ifade etmiştik.

"Biz bugünkü haliyle denetlenemeyen bir başkanlık sisteminin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Seçim başka denetleme başka bir şey."

Saadet Partisi kaynaklarının verdiği bilgiye göre Karamollaoğlu, başta cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmak üzere, sert siyaset dili, kutuplaşma, ekonominin gidişi dahil ülke sorunlarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı, eleştirilerini dile getirdi.

Erdoğan'ın ise bu eleştirilerin bazılarını not aldığı, bazılarına ise karşı görüşlerle yanıt verdiği kaydedildi.

Kanepede oturtması sosyal medyada gündem oldu

Görüşmenin başlangıcında Erdoğan ile Karamollaoğlu selamlaşıp birlikte fotoğraf verdi.

Daha sonra Erdoğan'ın, Karamollaoğlu'nu yanındaki sandalye yerine, karşısındaki geniş bir kanepeye yönlendirmesi sosyal medyada eleştiri konusu yapılarak gündem oldu.

https://twitter.com/gulsahince/status/1458422712381100043

"Ev sahibinin buyur ettiği yere oturduk"

Edinilen bilgiye göre bu tutum Saadet Partisi'nde de şaşkınlık yarattı.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, BBC Türkçe'nin sorusu üzerine "Biz ev sahibinin buyur ettiği yere oturduk" demekle yetindi.

Aydın, bu konuda başka bir değerlendirme yapmak istemediklerini de vurguladı.

Görüşmenin Karamollaoğlu'nun daha önce planladığı "liderler turu" çerçevesinde gerçekleştiğini belirten Aydın, "Görüşmenin mehabetine uygun olarak genel başkanımız, ekonomiden dış politikaya, eğitime, sosyal hayata kadar her konuda görüşlerini dile getirdiler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin düşüncelerini de dile getirdiler. Mutabık kaldıkları durumlar da oldu, karşılıklı farklı düşünceleri de oldu" dedi.

Asiltürk'ün ölümüyle görüşmeler yarım kalmıştı

Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi özellikle "seçim ittifakı" tartışmalarının sürdüğü bir döneme denk gelmesi ve eski Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Oğuzhan Asiltürk'ün yaşamını yitirmesinin ardından gerçekleşmesi açısından da önem taşıyor.

Saadet Partisi'nin millet ittifakında yer almasına karşı çıkan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birkaç kez bir araya gelmiş ve bu görüşmeler Erdoğan'ın seçim ittifakını Saadet Partisi ile genişletme hamlesi olarak yorumlanmıştı.

AKP ile seçim ittifakına mesafeli olduğu bilinen Karamollaoğlu ise şimdiden hiçbir parti ile seçim ittifakı konuşmadıklarını ve seçimler öncesinde bu konuyu değerlendireceklerini sık sık dile getiriyor.

