HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Karamollaoğlu'ndan çağrı: Her vatandaşa 1000 TL nakdi destek yapılmalı

Karamollaoğlu'ndan çağrı: Her vatandaşa 1000 TL nakdi destek yapılmalı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2020 15:04 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'deki her vatandaşa 1000 TL nakdi destek sağlanması gerektiğini ifade etti.

Karamollaoğlu'ndan çağrı: Her vatandaşa 1000 TL nakdi destek yapılmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin sosyal medya hesaplarından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyen Karamollaoğlu, hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarına ve devlet görevlilerine şükranlarını iletti.

Siyasi partilerin ihtilafları bir kenara bırakması gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, "Bu süreç bize, farklılıklarımızı bir kenara bırakarak birlikte hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır. İnanıyoruz ki bu zor dönemi hep birlikte aşacak, bu mücadeleyi de hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

"TEŞHİSTEKİ HATA KRİZİ DERİNLEŞTİRİR"

Karamollaoğlu, hükümet tarafından alınacak ekonomik önlemlerin, işsizler ordusunun artmamasına, fabrikaların kapanmamasına, evinde oturmak zorunda kalan esnaf ve sanatkarların uğradıkları zararların telafisine yönelik olması gerektiğini belirtti.

Türkiye ve dünyanın olağanüstü zamanlardan geçtiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Zaman doğru teşhis, doğru tedavi zamanıdır. Unutulmamalıdır ki teşhisteki hata, krizi daha da derinleştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

TÜM VATANDAŞLARA 1000 TL DESTEK

Gelir düzeyine bakılmaksızın tüm vatandaşlara 1000 TL nakdi destek sağlanmasını isteyen Karamollaoğlu, "Çiftçilerimizin kredi borç ödemeleri ertelenmeli, kredi vadeleri makul düzeye yükseltilmeli ve faizsiz şekilde yeniden yapılandırılmalıdır." önerisinde bulundu.

Karamollaoğlu, vatandaşların su, elektrik, doğal gaz, internet ve telefon vergilerinden muaf tutulmasını da talep etti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yasak dinlemediler, böyle basıldılar Yasak dinlemediler, böyle basıldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans yöntemiyle G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacakCumhurbaşkanı Erdoğan video konferans yöntemiyle G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak
Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!
Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi temel karamollaoğlu

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs salgınında tablo giderek kötüleşiyor

Koronavirüs salgınında tablo giderek kötüleşiyor

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Keyif yaptı! Küvetten paylaştı

Keyif yaptı! Küvetten paylaştı

El yıkama uyarısını yanlış anlamış! Olay video

El yıkama uyarısını yanlış anlamış! Olay video

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İlginizi Çekebilir

Evden çalışmanın püf noktaları

Evden çalışmanın püf noktaları

Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili açıklama

Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili açıklama

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Optimar'dan son seçim anketi! Şehitlerimizin ardından dikkat çeken sonuçlar

Optimar'dan son seçim anketi! Şehitlerimizin ardından dikkat çeken sonuçlar

CHP'den TBMM'ye çağrı!

CHP'den TBMM'ye çağrı!

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan tüm partilere koronavirüs mektubu

Tüm partilere koronavirüs mektubu

İYİ Partili Lütfü Türkkan: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi

Flaş iddia! Bilim Kurulu, sokağa çıkma yasağı istemiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans yöntemiyle G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans yöntemiyle G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Hep birlikte başaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı

Binali Yıldırım’ın kayınvalidesinin cenazesi toprağa verildi

Binali Yıldırım’ın acı günü

Son dakika! Beştepe'de infaz düzenlemesi zirvesi

Beştepe'de infaz düzenlemesi zirvesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.