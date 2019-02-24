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Karamollaoğlu: Oluşturdukları korkudan dolayı oy alırlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 15:40 | Son Güncelleme

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümeti eleştirerek, "Memleketimizde endişeli bir süreç var.

Karamollaoğlu: Oluşturdukları korkudan dolayı oy alırlar

Ümit YILDIZ/KEMALPAŞA (İzmir), (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümeti eleştirerek, "Memleketimizde endişeli bir süreç var. Bu hükümet başta sorunları çözecek gibi gözüktü ancak çözemediler. Milletimiz de bunu gördü. Eğer bunlar bir oy alırlarsa oluşturdukları korkudan dolayı alırlar" dedi.
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin aday tanıtım toplantısına katılmak için Kemalpaşa'ya geldi. Karamollaoğlu, toplantı öncesinde partisinin Kemalpaşa İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği kahvaltı da partililerle bir araya geldi. Buradaki konuşmasında İzmir'de güzel sonuçlar alacaklarını belirten Karamollaoğlu, "İzmir'de de seçime tek başına giren parti Saadet Partisi. Bu sefer farklı bir hava esiyor. Memleketimizde endişeli bir süreç var. Bu hükümet başta sorunları çözecek gibi gözüktü ancak çözemediler. Milletimiz de bunu gördü. Eğer bunlar bir oy alırlarsa oluşturdukları korkudan dolayı alırlar. Eleştirdikleri tek parti dönemine döndüler. Valiler ve kaymakamlar bizden olacak kişileri tehdit ettiler. Ayıptır. Ülkeyi bu hale getirmeye kimsenin hakkı yok" dedi.
İktidarın illet ve zillet ittifakı eleştirilerine değinen Karamollaoğlu, "Prensip olarak ittifak yapılmasına karşı değiliz. Herkes ittifak yapabilir. Ancak biz bu seçime ittifaksız giriyoruz. En açık delili 1389 seçim bölgesinin tamamında kendi adaylarımız ile bu seçime katılıyor olmamız. Buna rağmen halen bizleri birileri ile ittifak yapıyorsunuz diye itham etmeye kalkıyorlar" diye konuştu.
Türkiye'nin çok badireli bir süreçten geçtiğini öne süren Karamollaoğlu, şöyle dedi:
"Bu seçimlere adil bir şekilde gitmiyoruz. Gayri adil bir şekilde seçime gidiyoruz. İmkanlarımız da adil dağıtılmıyor. Seçime gidilirken adalet felç oldu. Eğitimimiz felç oldu. İşsizlik her geçen gün artıyor. Hükümet bu konuda herhangi bir tedbir almıyor. Dış politika da bir çıkmazın içindeyiz. Sağlık sistemi de patinaj yapmaya başladı. Bu seçimlerde iktidara bir ihtar verilecek."
'KAZANACAĞIMIZDAN KORKUYORLAR'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi'ne yönelik eleştirilerine değinen Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı bize karşı suskunluk orucu tutuyordu. Bir kere bile Saadet demiyorlardı. Şimdi, Saadet Partisi ağzından eksik olmuyor. Çünkü kazanacağımızdan korkuyorlar. Korktukları başlarına gelecek. Biz, kazanacağız. Yaptıkları yanlışları görmüyorlar. İkazlara da hiç dikkat etmiyorlar. Çıkın bir televizyon kanalında konuşalım adalet ve kalkınma var mı, yok mu görelim" dedi.
'EKONOMİYİ TANZİMLER DÜZELTMEZ'
İktidarın ekonomi politikasını eleştiren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:
"16 yıldır iktidardalar ve borçlar sürekli artıyor. Esnaf, çiftçi iflas etti. Hiçbir yönetim döneminde ülke bu kadar borçlanmadı. Karşımızdaki arkadaşların kim olduğunu biliyoruz. Hatalarını söylüyoruz. Ama hiç ders almadılar. Ama bazen dinliyorlar, İstanbul'a ihanet ettiklerini söylüyorlar. Ancak yine aynı yolda devam ediyorlar. Bunun ne mantığı var. Şimdi, yatırımları tamamlayacak güçleri kalmadı. Bu akılla giderseniz yapamazsınız. Ekonomiyi tanzim satış mağazaları düzeltmez."

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Karamollaoğlu: Oluşturdukları korkudan dolayı oy alırlar

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