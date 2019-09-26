HABER

Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2019 17:32 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri" kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin geleceği için lider ziyaretleri" kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

Karamollaoğlu ve Akşener'in İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesi 2 saat sürdü.

Görüşmenin ardından iki genel başkan basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Akşener, ziyaretinden dolayı Karamollaoğlu'na teşekkür ederken, Türkiye'nin meseleleri, problemleri ve çözüm yollarına ilişkin bir sohbet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akşener, daha sık görüşme kararı aldıklarını bildirdi.

Temel Karamollaoğlu da çok faydalandığı bir görüşme olduğunu ifade ederek, "Ülkemizin, bölgemizin meseleleri... Hatta dünya ile ilgili birtakım endişelerimiz var. Bunların bertaraf edilebilmesi için de siyasiler olarak bizim üzerimize elbette bazı sorumluluklar düşüyor. Bu konuda çok geniş bir sohbetimiz oldu. Bundan sonra da bu görüşmelerimiz zaman zaman yapılacaktır ve ülkemiz için de faydalı olacaktır." şeklinde konuştu.

Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı! Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı!
Karamollaoğlu, Akşener'i ziyaret ettiKaramollaoğlu, Akşener'i ziyaret etti
Bakan Gül: Çocukları dağa değil spor merkezlerine götüreceğizBakan Gül: Çocukları dağa değil spor merkezlerine götüreceğiz
Anahtar Kelimeler:
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener temel karamollaoğlu

En Çok Okunan Haberler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Suudi Prens Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu üstlendi!

Suudi Prens Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu üstlendi!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Kırk mevlidi okuttu! Sosyal medya coştu

Kırk mevlidi okuttu! Sosyal medya coştu

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

MHP Şırnak İl Başkanlığı'na silahlı saldırı

Şırnak İl Başkanlığı'na silahlı saldırı!

HDP'li 5 vekil, İzmir'de oturma eylemine başladı

HDP'li 5 vekil oturma eylemine başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta flaş açıklamalar

'Arabada yarım saat bekletildim'

Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıyla ilgili flaş açıklama

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Destici'den Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıyla ilgili açıklama

Erdoğan'ın BM konuşması...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.