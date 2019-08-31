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Karamürselbey Eğitim Merkezi'nde mezuniyet töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 12:51 | Son Güncelleme

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın da katıldığı törende, eğitimlerini tamamlayan 390 teğmene diplomaları verildi

Yalova'da, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerini başarıyla bitiren 390 teğmen, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın da katıldığı törenle diplomalarını aldı.

Şehit Deniz Kurmay Kıdemli Albay Hüsnü Dizdar Açık Spor Tören Alanı'nda, "Dış Kaynaktan Temin Edilen Muvazzaf Subay Adayları Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi"ni tamamlayan 381 teğmen ile astsubaylıktan subaylığa geçen 9 teğmen için tören yapıldı.

Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende katılımcılara seslendi.

Eğitimlerin 36 hafta sürdüğünü belirten Tuğamiral Gedik, "Ana vatanda güvende olmak için denizlerde güçlü olmak, tüm dünyada söz sahibi olmak için tüm denizlerde var olmak sloganıyla dünyanın tüm denizlerinde bayrağımızı dalgalandıran gemilerimizde görev yapmak üzere Güverte Sınıf Okulları Komutanlığımız ile Denizci Eğitim Merkezi Komutanlığında yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz, omuzlarına yüklenecek sorumlulukların üstesinden gelebilecek komutanlık, yöneticilik ve liderlik becerilerini gelişmiş iyi bir deniz subayı olarak mezun olmaktadır." dedi.

Mezunlar adına konuşmayı yapan Deniz Teğmen Ahmet Özdeş, daha sonra yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı.

Bölümlerini birincilikle tamamlayan teğmenlere diplomaları, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız ile diğer askeri yetkililer tarafından verildi.

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Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı mezuniyet töreni Yalova

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