HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karantina haberleri art arda geliyor!

Karantina haberleri art arda geliyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 12:20 | Son Güncelleme

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran, Başkale ve Çatak ilçelerinde koronavirüs nedeniyle 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan karantina 3'üncü günde de devam ederken bugün yeni karantina haberleri de geldi. Gelen son dakika haberlerine göre Çankırı ve Tunceli'de birer köy ile Van'da bir mahalle ve bir mezra daha karantina altına alındı.

Karantina haberleri art arda geliyor!

Çankırı'da Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 23 Mart'ta köye İstanbul'dan bir ailenin geldiği, dün aileden bir kişinin yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, aileye yapılan testlerin sonuçları çıkana kadar köye giriş çıkışların kapatıldığı bildirildi.

VAN'DA MAHALLE VE MEZRALARDAKİ KARANTİNA 3'ÜNCÜ GÜNDE DE DEVAM ETTİ

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran, Başkale ve Çatak ilçelerinde koronavirüs nedeniyle 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan karantina 3'üncü günde de devam ediyor.

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy Mahallesi'nin ardından 2 gün önce de Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Alacayer Mahallesi'nin Çemik ve Tellikaya mezraları koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Karantina uygulanan mahalle ve mezralarda giriş ve çıkışlara izin verilmezken valilik, Başkale ilçesine bağlı Ilıcak ve Belliyurt mezralarının da korovanivüs nedeniyle karantinaya alındığını duyurdu.

Üç gündür karantinanın uygulandığı Hanköy Mahallesi'nde ihtiyaçlarını karşılamak için Kaymakamlığın izniyle ilçeye giden mahalle halkı, jandarma kontrolünde alışverişlerini yaptıktan sonra, mahalleye döndü. İhtiyaçlarını karşılamak üzere ilçeye giden Ahmet Öztunç, karantinaya alınan mahallelerinde olumsuz herhangi bir durumun olmadığını, ancak İstanbul'dan gelen bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine mahallenin karantinaya alındığını söyledi.

Öte yandan, İstanbul'dan gelen bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, karantinaya alınan Hanköy Mahallesi'nde vakayla temas halinde olanlar, sağlık ekiplerince tespit edilerek taramadan geçiriliyor.

VAN'DA BİR MAHALLE VE 1 MEZRA DAHA KARANTİNAYA ALINDI

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrası, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Pozitif vakalarla ilgili açıklama yapılmazken, mahalle ile mezraya, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy, Başkale ilçesinin Esenyamaç, Çatak'ın Alacayer Mahallesi'ne bağlı Çemik ve Tellikaya mezralarının ardından, Başkale'nin Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrası da koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Başkale'nin Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrasındaki vakalarla ilgili açıklama yapılmazken, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

TUNCELİ’DE 1 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Tunceli Valiliği, Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde İstanbul'dan gelen bir kişide korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine köyün karantinaya alındığını açıkladı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Mazgirt ilçemiz Geçitveren köyümüzde İstanbul’dan gelen bir vatandaşımızda Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine köyümüz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararınca karantinaya alınmıştır. Korona virüs testi pozitif çıkan hastamızın da tedavisine Tunceli Devlet Hastanemizde devam edilmektedir Başta Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarımız olmak üzere ilgili bakanlıklarımızdan gelen genelgelerdeki hususlar da ilk günden itibaren titizlikle yerine getirilmektedir" denildi.

(İHA-DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı!Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı!
Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar! Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar!
Anahtar Kelimeler:
asker Karantina Van

En Çok Okunan Haberler

Taksilerde yeni koronavirüs uygulaması başladı! İlk ceza kesildi

Taksilerde yeni koronavirüs uygulaması başladı! İlk ceza kesildi

Virüs yayılıyor, bilanço ağırlaşıyor!

Virüs yayılıyor, bilanço ağırlaşıyor!

Linç umurumda değil, sen iyileş yeter

Linç umurumda değil, sen iyileş yeter

Tepki çeken videoya açıklama! 'Tuzu kuru...'

Tepki çeken videoya açıklama! 'Tuzu kuru...'

Sağlık Bakanı Koca: İddialar tamamen asılsızdır

Sağlık Bakanı Koca: İddialar tamamen asılsızdır

İstanbul'da koronavirüs yasağını partiyle deldiler

İstanbul'da koronavirüs yasağını partiyle deldiler

İlginizi Çekebilir

Virüsten ölenlerin cesedi, morg olarak buz pistinde bekletilecek

Virüsten ölenlerin cesedi, morg olarak buz pistinde bekletilecek

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüs polis teşkilatına da sıçradı!

Koronavirüs polis teşkilatına da sıçradı!

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

Diğer Haberler
Mansur Yavaş duyurdu: Ankara’da tüm ihaleler iptal edildi

Mansur Yavaş duyurdu! Hepsi iptal edildi

Prof. Dr. Yücel Oğurlu: Koronavirüsü bilerek bulaştıran kasten adam öldürmüş olabilir

Çarpıcı açıklama: Koronavirüsü bilerek bulaştıran...

Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı!

Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı!

Büyükçekmece'de koronavirüs partisi yapanlarla ilgili yeni gelişme

Koronavirüs partisi yapanlarla ilgili yeni gelişme

Son dakika: Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten alınabilecek

Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten alınabilecek

Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Nazife Bilen etkisiz hale getirildi

Bugüne kadarki en üst düzey isim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.