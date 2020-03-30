Karantina haberleri art arda geliyor!

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy Mahallesi'nin ardından 2 gün önce de Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Alacayer Mahallesi'nin Çemik ve Tellikaya mezraları koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Karantina uygulanan mahalle ve mezralarda giriş ve çıkışlara izin verilmezken valilik, Başkale ilçesine bağlı Ilıcak ve Belliyurt mezralarının da korovanivüs nedeniyle karantinaya alındığını duyurdu.

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran, Başkale ve Çatak ilçelerinde koronavirüs nedeniyle 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan karantina 3'üncü günde de devam ediyor.

VAN'DA MAHALLE VE MEZRALARDAKİ KARANTİNA 3'ÜNCÜ GÜNDE DE DEVAM ETTİ

Açıklamada, aileye yapılan testlerin sonuçları çıkana kadar köye giriş çıkışların kapatıldığı bildirildi.

Çankırı'da Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 23 Mart'ta köye İstanbul'dan bir ailenin geldiği, dün aileden bir kişinin yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Üç gündür karantinanın uygulandığı Hanköy Mahallesi'nde ihtiyaçlarını karşılamak için Kaymakamlığın izniyle ilçeye giden mahalle halkı, jandarma kontrolünde alışverişlerini yaptıktan sonra, mahalleye döndü. İhtiyaçlarını karşılamak üzere ilçeye giden Ahmet Öztunç, karantinaya alınan mahallelerinde olumsuz herhangi bir durumun olmadığını, ancak İstanbul'dan gelen bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine mahallenin karantinaya alındığını söyledi.

Öte yandan, İstanbul'dan gelen bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, karantinaya alınan Hanköy Mahallesi'nde vakayla temas halinde olanlar, sağlık ekiplerince tespit edilerek taramadan geçiriliyor.

VAN'DA BİR MAHALLE VE 1 MEZRA DAHA KARANTİNAYA ALINDI

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrası, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Pozitif vakalarla ilgili açıklama yapılmazken, mahalle ile mezraya, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy, Başkale ilçesinin Esenyamaç, Çatak'ın Alacayer Mahallesi'ne bağlı Çemik ve Tellikaya mezralarının ardından, Başkale'nin Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrası da koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Başkale'nin Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrasındaki vakalarla ilgili açıklama yapılmazken, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.