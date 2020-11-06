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Karantina kuralına uymayan vatandaş mahkemeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 17:12 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde Covid-19 salgını izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen ve pozitif çıkmasının ardından temaslı olduğu kişilerin ismini vermeyen bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa’nın Kula ilçesinde Covid-19 salgını izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen ve pozitif çıkmasının ardından temaslı olduğu kişilerin ismini vermeyen bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturması devam eden vatandaş hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı.
Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülke genelinde denetimler sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelge ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde yürütülen denetimler, Kula’da da sıkı bir şekilde sürüyor.
Yapılan denetimlerde Covid-19 kurallarına uymayan esnaf ve vatandaşlara idari para cezası uygulanırken, bu süreçte ilk kez bir vatandaşa karantina kurallarına ihlal ettiği ve pozitif çıkmasının ardından temaslı olduğu kişilerin isimlerini vermediği için adli işlem başlatıldı. Filyasyon ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 14 gün karantinada kalması gereken N.T. isimli vatandaşın karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilmesi ve temaslı olduğu kişilerin ismini vermeyerek filyasyon ekiplerine zorluk çıkarması üzerine, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kula Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunun ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında ise savcılık tarafından iddianame hazırlandı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, vatandaşın ‘toplum sağlığını etkileyecek salgın hastalık kurallarına uymaması’ gerekçesine yer verilirken, şüpheli hakkında 2 ay ile 1 yıl arası hapis cezası istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Adli işlem başlatılacak
Öte yandan Kula’daki vaka artışının en temel sebebi olarak görünen temaslı kişilerin isminin verilmemesi ile ilgili de adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi. Tedbir ve karantina kurallarına uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulanmasının yanı sıra, temaslı olduğu kişilerin ismini vermemesi ve filyasyon ekipleri ile kolluk kuvvetlerine zorluk çıkarması durumunda suç duyurusunda bulunulacağı ve adli işlem başlatılacağı bildirildi. Toplum sağlığını etkileyecek kural ihlalleri için savcılık tarafından hazırlanacak iddianameler ile kural ihlali yapan vatandaşlar hakkında 2 ay ile 1 yıl arası değişen hapis cezası istemiyle soruşturma başlatılacak.

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