Karantina sonrası spora başlama tüyoları

Fizyoterapist Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, karantina sonrası spora başlamak için bir yol haritası hazırladı:

MOTİVASYON

Öncelikle spora dönüşü kendiniz için istemeniz gerekir. Ve bu motivasyonu bulmak sadece fiziksel sağlıkla ilgili değil, aynı zamanda mental durumumuzu da etkiler. Bir kıyafette hoş görünmek gibi dış motivasyonlar da vardır.

Neden sağlıklı olmak istediğinizi anladıktan sonra, ilk durağınız spor salonları olmamalıdır. Doktorunuz veya fizyoterapistiniz ile görüşmelisiniz. Güç, esneklik ve kardiyovasküler sağlık açısından bulunduğunuz yeri değerlendireceklerdir. Doktorunuz veya fizyoterapistiniz iyi bir değerlendirmenin ardından spor salonunda nasıl güvende egzersiz yapacağınız konusunda size rehberlik edebilir. Bu fiziksel değerlendirmeyi yaptırmak ve bedeninizin gücünü hissetmek önemli bir ilk adımdır.

RUTİNE GERİ DÖNMEK İÇİN ZAMAN GEREKİR

Sadece iki hafta boyunca fiziksel aktiviteden uzak kalmak bile kas gücünün ve kütlesinin önemli ölçüde azalmasına neden olmaktadır ve geri kazanmak çok daha uzun sürebilir.

Başka bir deyişle, bir veya iki ay öncesi rutininize hiçbir şey değişmemiş gibi hemen geri dönmeyi beklemeyiniz. Bunun yerine, her seferinde bir adım atarak dönmelisiniz. Spor salonuna geri dönerken, bedeni kırmak değil, vücudu tamir etmektir amaç. Antrenmanınızı gerçekten iyi analiz etmeniz gerekir çünkü yaralanma riskiniz her zamankinden fazladır.