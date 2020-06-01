HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Karantina sonrası spora başlama tüyoları

Karantina sonrası spora başlama tüyoları

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.06.2020 15:18 | Son Güncelleme

2 ayı aşkın süredir evde kaldığımız pandemi süreci sonrası sosyal ortamlardan uzak kaldık. Bu durum herkesi hem fiziksel hem de mental olarak kötü etkiledi. Ancak tekrar spor rutinine dönmek bu durumdan sıyrılmak için oldukça önem taşıyor. Peki spora başlama konusunda üzerimizdeki ölü toprağını atmak için ne yapmamız gerekiyor? Bu konuda en büyük destek verdikleri önerilerle uzmanlardan geliyor.

Karantina sonrası spora başlama tüyoları

Fizyoterapist Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, karantina sonrası spora başlamak için bir yol haritası hazırladı:

MOTİVASYON

Öncelikle spora dönüşü kendiniz için istemeniz gerekir. Ve bu motivasyonu bulmak sadece fiziksel sağlıkla ilgili değil, aynı zamanda mental durumumuzu da etkiler. Bir kıyafette hoş görünmek gibi dış motivasyonlar da vardır.

Neden sağlıklı olmak istediğinizi anladıktan sonra, ilk durağınız spor salonları olmamalıdır. Doktorunuz veya fizyoterapistiniz ile görüşmelisiniz. Güç, esneklik ve kardiyovasküler sağlık açısından bulunduğunuz yeri değerlendireceklerdir. Doktorunuz veya fizyoterapistiniz iyi bir değerlendirmenin ardından spor salonunda nasıl güvende egzersiz yapacağınız konusunda size rehberlik edebilir. Bu fiziksel değerlendirmeyi yaptırmak ve bedeninizin gücünü hissetmek önemli bir ilk adımdır.

RUTİNE GERİ DÖNMEK İÇİN ZAMAN GEREKİR

Sadece iki hafta boyunca fiziksel aktiviteden uzak kalmak bile kas gücünün ve kütlesinin önemli ölçüde azalmasına neden olmaktadır ve geri kazanmak çok daha uzun sürebilir.

Başka bir deyişle, bir veya iki ay öncesi rutininize hiçbir şey değişmemiş gibi hemen geri dönmeyi beklemeyiniz. Bunun yerine, her seferinde bir adım atarak dönmelisiniz. Spor salonuna geri dönerken, bedeni kırmak değil, vücudu tamir etmektir amaç. Antrenmanınızı gerçekten iyi analiz etmeniz gerekir çünkü yaralanma riskiniz her zamankinden fazladır.

Günde sadece birkaç dakika kardiyo ile başlayıp, daha uzun antrenmanlara yavaş yavaş geçebilirsiniz.

HER ŞEYİ AYNI ANDA DEĞİŞTİRMEYİNİZ

Fitness rutinine geri döndüğünüzde, yeme alışkanlıklarınızı da elden geçirmeniz gerekir. Bir anda her şeyi değiştirmeye çalışmayınız, onun yerine, her seferinde bir şeye odaklanınız. Beslenme kalıplarınızı yavaşça değiştirmenizi öneririz, böylece bunalmış hissetmezsiniz ve hayal kırıklığına uğramazsınız. Ancak diyetinizde bazı değişiklikler yapmak istiyorsanız, ilk adım olarak günlük rutininize daha fazla su ekleyerek başlayabilirsiniz. Ne kadar aktif olursanız, o kadar fazla terlersiniz, bu nedenle su seviyenizi yenilemek vücudunuzun önemli minerallerinin yok olmamasını ve daha hızlı adapte olmanıza yardımcı olabilir.

SPOR YAPMAK İÇİN SPOR SALONUNA GİTMEK ŞART DEĞİLDİR

Mutlaka bir spor salonuna katılmanız veya iyi bir antrenman için dışarıda koşarak saatler geçirmeniz gerekmez. Aksine, hepsini kendi evinizin rahatlığında yapabilirsiniz. Diyelim ki programınız doluydu ve aile sorumluluklarınız var. Bu gibi durumlarda hareketsiz kalmak yerine 5 veya 10 dakika boyunca yapabileceğiniz bir şey bulabilirsiniz. Mümkün olduğunca asansör ve yürüyen merdiven kullanmayınız. Her gün çok adım atmaya çalışınız. Nasıl daha fazla aktif olabilirsiniz düşününüz. Ayrıca, bacaklarınızı uzatmak için beş dakikalık bir mola vermek yerine bir iş arkadaşınızın masasına gitmek veya yürümek daha faydalı olabilir.

Bu öneriler doğrultusunda spor rutininize dönebilirsiniz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar 'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar
Sigarayı bırakmada 'DEDİ' yöntemi!Sigarayı bırakmada 'DEDİ' yöntemi!
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

İBB, koronavirüste ikinci dalga için tarih verdi

İBB, koronavirüste ikinci dalga için tarih verdi

Çin'de günlük vaka sayısında son üç haftanın en yükseği

Çin'de günlük vaka sayısında son üç haftanın en yükseği

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

Skandal! Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

Skandal! Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

İşkence ve Kürtçe müzik cinayeti iddialarıyla ilgili açıklama

İşkence ve Kürtçe müzik cinayeti iddialarıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

'Haziran ayında bir müjdemiz olacak'

'Haziran ayında bir müjdemiz olacak'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sağlık Bakanlığı'ndan evcil hayvan uyarısı

Sağlık Bakanlığı'ndan evcil hayvan uyarısı

Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?

Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sigarayı bırakmada 'DEDİ' yöntemi!

Sigarayı bırakmada 'DEDİ' yöntemi!

Koronavirüs sürecinde sınav kaygısıyla baş etmek için öneriler

Pandemi sürecinde sınav kaygısıyla baş etmenin ipuçları

İşte yeni normalin günlük yaşam kuralları

İşte yeni normalin günlük yaşam kuralları

Küresel anksiyete salgını kapıda

Küresel anksiyete salgını kapıda

Coronalılar ve kolonyalıların savaşı - 3

Coronalılar ve kolonyalıların savaşı - 3

Diş hekimlerinden uyarı: Yeni normalde diş hastanelerine gitmek güvenli mi?

Diş hekimleri uyardı: Acil değilse erteleyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.