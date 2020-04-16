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Karantinada herkes kilo almaya başladı! İşte evde göbek eritme egzersizleri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle herkes evlerinde kaldı. Yaşanılan bu zorlu süreci bir tatil olarak değil, kişisel gelişim adına avantaj olarak gören birçok insan evde kaliteli zaman geçirmek için çeşitli yollar aramaya başladı. Siz de karantina sürecinden daha fit olarak çıkmak istiyorsanız evde bazı egzersizler yapabilirsiniz. İşte düz bir karın için etkili hareketler...

Karantinada herkes kilo almaya başladı! İşte evde göbek eritme egzersizleri...

Evde kalınan süre içinde eksik işlerini tamamlayan ve hobilerine vakit ayıran insanlar krizi fırsata çevirdi. Kendileri ve sevdikleri için dışarı çıkmayan vatandaşlar, hareketsiz kalarak kilo almamak için evde egzersiz yapmaya başladı. Siz de evde yapacağınız egzersizlerle kısa sürede kilo vererek daha sağlıklı bir vücuda sahip olabilirsiniz. Özellikle karın bölgesindeki yağları eritmek isteyenler için hazırladığımız listeyle kendinizi yaza hazırlayın.

EVDE YAPILABİLECEK GÖBEK ERİTME EGZERSİZLERİ

Hareketsizlik ve yağlı gıdalar yağların bel çevresinde birikmesine neden olur. Birçok sağlık sorunu yaratan bu durum, estetik açıdan da hoş görünmez. Elbette ki, sürekliliği sağlanan hareketlerle göbek bölgesindeki yağların erimesi mümkündür. Günde sadece birkaç dakikanızı ayırarak dümdüz bir karnınızın olmasını sağlayabilirsiniz.

1. CRUNCH HAREKETİ

Bir diğer adı yarım mekik olan crunh hareketi karın bölgenizi çalıştırarak biriken yağları yakmanıza yardımcı olur.

1

Ayaklarınızın tabanı yere değecek şekilde sırt üstü uzanın.
Kollarınızı başınızın arkasına alın.
Dizlerinizi hafifçe bükerek, öne doğru kalkın.
3-5 saniye kadar durun.
Tekrar eski pozisyonunuzu alın.
Yatarken nefes alın ve kalkarken nefes verin.
Hareketi 3x10 seti halinde tekrar edin.

2. DAĞ TIRMANICISI HAREKETİ

2

Ellerinizi yere koyarak mekik pozisyonu alın.
Yüksek bir yere tırmandığınızı düşünün.
Sağ bacağınızı kendinize çekin.
Bu sırada sol ayağınız yerde sabit olarak durmalıdır.
Hareketi diğer bacağınız için tekrarlayın.
Harekete devam ettikçe hızınızı arttırın.
3x15'lik setler halinde tekrar edin.

3. PLANK HAREKETİ

3

Karın bölgesini eritmek ve sıkılaştırmak için en etkili hareketlerden biri olan plank, yeni başlayanlar için son derece zorlayıcı olabilir. Ancak zamanla alıştığınızda spor rutininizin vazgeçilmez hareketi olacaktır. İlk başta kendinizi çok fazla zorlamamanız önerilir.

Ayaklarınızı kalça genişliğinde açarak emekleme pozisyonu alın.
Dirseklerinizi yerde sabit tutun.
Ağırlığınızı kalça bölgenize vererek karnınızın yandığını hissedin.
Başlangıçta 30 saniye bu pozisyonda bekleyin.
Zamanla 1 dakikaya kadar durun.

5. KALÇA KALDIRMA HAREKETİ

4

Yere sırt üstü uzanın.
Omzunuz ve başınız sabit durmalıdır.
Elleriniz vücudunuza paralel olacak şekilde açın.
Avuç içlerinizi yere döndürün.
Bacaklarınızı birbirine değdirin.
Yerden 90 derecelik açı yapacak şekilde kalçanızı yavaş yavaş yukarı kaldırın.
Eski pozisyonunuza dönün.
Hareketleri tekrar edin.
Yukarı kalkarken nefes alın, aşağı inerken nefes verin.
3x15'lik setler halinde hareketi tekrarlayın.

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