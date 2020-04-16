Karantinada herkes kilo almaya başladı! İşte evde göbek eritme egzersizleri...

Evde kalınan süre içinde eksik işlerini tamamlayan ve hobilerine vakit ayıran insanlar krizi fırsata çevirdi. Kendileri ve sevdikleri için dışarı çıkmayan vatandaşlar, hareketsiz kalarak kilo almamak için evde egzersiz yapmaya başladı. Siz de evde yapacağınız egzersizlerle kısa sürede kilo vererek daha sağlıklı bir vücuda sahip olabilirsiniz. Özellikle karın bölgesindeki yağları eritmek isteyenler için hazırladığımız listeyle kendinizi yaza hazırlayın.

EVDE YAPILABİLECEK GÖBEK ERİTME EGZERSİZLERİ

Hareketsizlik ve yağlı gıdalar yağların bel çevresinde birikmesine neden olur. Birçok sağlık sorunu yaratan bu durum, estetik açıdan da hoş görünmez. Elbette ki, sürekliliği sağlanan hareketlerle göbek bölgesindeki yağların erimesi mümkündür. Günde sadece birkaç dakikanızı ayırarak dümdüz bir karnınızın olmasını sağlayabilirsiniz.

1. CRUNCH HAREKETİ

Bir diğer adı yarım mekik olan crunh hareketi karın bölgenizi çalıştırarak biriken yağları yakmanıza yardımcı olur.

Ayaklarınızın tabanı yere değecek şekilde sırt üstü uzanın.

Kollarınızı başınızın arkasına alın.

Dizlerinizi hafifçe bükerek, öne doğru kalkın.

3-5 saniye kadar durun.

Tekrar eski pozisyonunuzu alın.

Yatarken nefes alın ve kalkarken nefes verin.

Hareketi 3x10 seti halinde tekrar edin.