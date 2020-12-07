“Karantinada online seks işçiliğine başladım ve nişanlım buna bayılıyor”

İngiltere’de yaşayan 26 yaşındaki Emma Fiely, karantinada bıraktığı ofis işinden yılda 228 bin TL (22 bin sterlin) kazanıyordu. İşini bırakıp online seks işçiliği yapmaya başlayan Emma artık haftada 15 bin tl (1.500 sterlin) kazanıyor. Emma’nın müstakbel eşi Daryl nişanlısının kararını destekliyor. Yedi yıldır birlikte olan ve 2017’de nişanlanan çift, 2020’nin Ağustos ayında evlenmeyi planlıyordu; ancak bir çok çift gibi onların da düğün planı da önümüzdeki seneye kaldı. "NİŞANLIMA SAYGI DUYDUĞUM İÇİN YALNIZCA ÜSTSÜZ ÇALIŞIYORUM" Emma şimdi bu durumu düğünü için para biriktirmek amacıyla online seks işçliği yaparak değerlendiriyor. Yeni kariyerinin çiftin arasını açmak bir yana, ikilinin arasındaki güveni ve seks yaşamlarını güçlendirdiğini söyleyen Emma “Daryl’in desteği olmasa bunu yapamazdım. Benimle gurur duyuyor. Karantina sırasında Daryl işteyken ben de yatak odasında bu işi yapıyorum. Akşamları kanepede otururken ve yanımda Daryl varken çalışıyorum. Böylece onunla da vakit geçirebiliyorum. Ben çalışırken o da televizyon izliyor. Bazı kızlar çalışırken tamamen çıplak oluyor veya seks oyuncağı kullanıyor. Daryl’e saygı duyduğum için yalnızca üstsüz çalışıyorum” dedi.

Emma, nişanlısına saygı duyduğu için yalnızca üstsüz çalışıyor. Online seks işçiliğini yönetici asistanı olarak çalışırken bir arkadaşının önerisiyle duyduğunu söyleyen Emma, başlarda bu işe başlamak için tereddüt ettiğini söyleyerek “Bunu yapacağımı hiç düşünmemiştim. Çünkü hiç böyle bir iş yapmamıştım. Bir önceki işim ofis işiydi. Sevgi dolu bir ilişkim olduğu için kendimi çok rahat hissetmiyordum. Hiç tek gecelik bir ilişki de yaşamadım. Çünkü benim için duygular önemlidir” dedi. Çift, yedi yıldır birlikte. Emma tüm tereddütlerine rağmen bu işe bir şans vermeye karar verdiğini söyleyerek “Düğün için nasıl para biriktirebileceğimi bilmiyordum. Ayın sonunda faturalardan sonra elimde çok az para kalıyordu, birikmesi imkansızdı. Online seks işçiliğinden Daryl’a söz ettim ve o da bana bir denememi tavsiye etti” dedi. Araştırmalara başlayan Emma bir webcam modellik ajansı keşfettiğini ve başvuru yaptığını söyleyerek “Web sitesi çok güvenilir görünüyordu ve başvuru formu kolayca dolduruluyordu. Birkaç gün sonra bana geri döndüler ve birkaç bikinili fotoğrafımı yükledim” dedi.

İlk akşam işlerin beklediği gibi gitmediğini söyleyen Emma “Çok korkmuştum ve utanmıştım. Siteye giriş yaptığım ilk gün nişanlımla kanepede oturuyordum, üzerimde file bir üst ve şort vardı. Bilgisayara bildirim geldi ve gelen adam soyunmamı istedi. Panikledim ve kapattım. Bir sonraki kişi ise mesajlaşmak istemişti” dedi. Karantinayla birlikte ofise gitmeye ara veren Emma, online seks işçiliğinin fırsatlarla dolu olduğunu fark ettiğini söyleyerek “İlk hafta kazandığım para, ofis işinden kazandığım üç aylık maaşımla aynıydı. İnsanlar dışarı çıkamadığı ve henüz ücretli izinde oldukları için hala paraları vardı. Bu başlamak için mükemmel bir zamandı” dedi. Ağustos’ta evlenmeyi planlayan çift, pandemi nedeniyle düğünü ertelemek zorunda kaldı. Pandemi nedeniyle düğünü ertelemek zorunda kalan Emma, bu durumu daha çok para biriktirebilmek için fırsat olarak gördüğünü söyleyerek “Bu durum bizim için bir şansa dönüştü. Böylece düğünümüz için ekstra fazla para biriktirebileceğim” dedi. Kazandığı para ve esnek çalışma saatleri, Emma’nın ofis işini bırakmasına ve tam zamanlı olarak online seks işçiliği yapmasını sağladı. Emma şu an haftada beş gün, beş saat çalışarak birçok meslek dalından daha fazla para kazanıyor.