Karantinadaki baba zihinsel engelli oğlunu neden bıçakladığı ortaya çıktı

Afyonkarahisar’da korona virüsten (Covit-19) dolayı karantinada olan aile arasında çıkan kavgada yüzde 50 zihinsel engelli olduğu öğrenilen oğlunu bıçaklayarak karantinadan kaçan baba polis tarafından yakalanırken, KYK yurduna yerleştirilen babanın 22 yaşındaki oğlunu uyurken kendisine kemerle vurmasına öfkelendiği için bıçakladığı ortaya çıktı.

Olay, Dervişpaşa mahallesi Kemal Aşkar caddesi üzerindeki binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Covit -19 temaslısı oldukları için evlerinde 4 günden bu yana karantinada olan baba 44 yaşındaki baba Kemal A.D.’ye iddiaya göre uyurken zihinsel engelli olan oğlu Emrah A.D.’yi (22) kemerle vurdu. Buna öfkelenen baba, iddiaya göre eline geçirdiği bıçakla oğlu Emrah A.D.’yi bıçakladı. Sesleri duyan komşularının haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan Emrah M.A.D.’yi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Gencin durumunun iyi olduğu bildirildi.