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  4. Karantinadan kaçan 2 kişiyi jandarma affetmedi! İşte aldıkları ceza

Karantinadan kaçan 2 kişiyi jandarma affetmedi! İşte aldıkları ceza

17.11.2020 11:41 | Son Güncelleme:
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Karantinadan kaçan 2 kişiyi jandarma affetmedi! İşte aldıkları ceza

Kırklareli'de 14 gün boyunca karantinada kalması gereken 2 kişi karara uymayınca jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kontrol faaliyetleri esnasında yakalanan iki kişinin dışarı çıktığını saptayan ekipler, karantina kurallarını ihlal eden kişilere 6 bin 300 TL ceza kesti.

Kırklareli Babaeski-Karamesutlu Köyü TEM Gişelerde, jandarma ekiplerince icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında, R.K.D. isimli şahsın korona virüs sebebiyle karantinada olması gerekirken dışarıya çıktığı, karantina tedbirlerini ihlal ettiği tespit edildi. R.K.D. isimli şahsa korona virüs kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL idari yaptırım uygulandı. Şahıs daha sonra 112 Sağlık Ekiplerine teslim edildi.

BİR KİŞİ DAHA YAKALANDI

Vize İlçe Jandarma Komutanlığı önünde, icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında, E.M. isimli şahsın yapılan sorgulamasında korona sebebiyle temaslı olmasından dolayı karantinada olması gerekirken dışarıya çıktığı, karantina tedbirlerini ihlal ettiği tespit edildi. E.M. isimli şahıs 112 Sağlık Ekiplerine teslim edilerek, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununu 282’nci kapsamında 3 bin 150 TL idari yaptırım uygulandı.

İHA

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