HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karantinadan kaçan hastadan polislere pişkin cevap: Sigara ve çay içemediğim için kaçtım

Karantinadan kaçan hastadan polislere pişkin cevap: Sigara ve çay içemediğim için kaçtım

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 21:16 | Son Güncelleme

Kayseri'de, koronavirüs şüphesiyle karantina altında tutulduğu hastaneden kaçan Aydın A. (44) saklandığı evinde polisin çalışması sonucu yakalandı. Aydın A., kendisini tedavi olması konusunda ikna etmeye çalışan polise, "Ben sigara ve çay içemediğim için kaçtım" dedi.

Olay saat 17.00 sıralarında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşandı.

Koronavirüs şüphesiyle karantina altında tutulan Aydın A., hastaneden kaçtı. Hastane yetkililerin ihbarı üzerine polis, Aydın A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler Aydın A.'nın yaşadığı Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Menekşeli Sokak Menekşe Apartmanı önünde güvenlik önlemi aldı. Aydın A., evinde yapılan arama sonucu yakalandı.

"EPİLEPSİ HASTASIYIM, YİNE KAÇARIM"

Polislerin geldiğini gören Aydın A., binanın önüne çıkarak karantinaya alınmak istemediğini söyledi. Polislerin tedavi olması konusunda ikna etmeye çalıştığı Aydın A., hastanede kaldığı odanın yüksek katta olduğunu belirterek, "Ben o 3'üncü, 5'inci kata çıkarsam yine kaçarım. Ben epilepsi hastasıyım. Ben sigara ve çay içemediğim için kaçtım" dedi.

Polisin görüşmüler sonucunda ikna ettiği Aydın A., olay yerine gelen özel kostümlü sağlık ekipleri tarafından, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
Samsun'da kaç koronavirüslü hasta var?Samsun'da kaç koronavirüslü hasta var?
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
1/
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Kayseri Karantina

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Erkan Petekkaya'nın dizisi Gel Dese Aşk için flaş karar

Erkan Petekkaya'nın dizisi Gel Dese Aşk için flaş karar

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Çin'de vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yanıt

'Çin'de vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yanıt

Bakan Koca 'Hayırlı olsun' mesajıyla paylaştı: Bugün itibariyle açtık

Bakan Koca 'Hayırlı olsun' mesajıyla paylaştı: Bugün itibariyle açtık

Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısında sosyal mesafeyi böyle korudu: Bana yaklaşma

Sosyal medyaya damga vurdu: Bana yaklaşma

Samsun'da kaç koronavirüslü hasta var? İşte Samsun koronavirüslü hastası sayısı!

Samsun'da kaç koronavirüslü hasta var?

Bursa'da kaç koronavirüslü hasta var? İşte Bursa koronavirüslü hastası sayısı!

Bursa'da kaç koronavirüslü hasta var?

Adana'da kaç koronavirüslü hasta var? İşte Adana koronavirüslü hastası sayısı!

Adana'da kaç koronavirüslü hasta var?

Sakarya'da kaç koronavirüslü hasta var? İşte Sakarya koronavirüslü hastası sayısı!

Sakarya'da kaç koronavirüslü hasta var? İşte Sakarya koronavirüslü hastası sayısı!

Isparta'da kaç koronavirüslü hasta var? İşte Isparta koronavirüslü hastası sayısı!

Isparta'da kaç koronavirüslü hasta var?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.