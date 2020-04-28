Karantinayı adım adım kaldıran Almanya'da endişelendiren gelişme

Avrupa Birliği ülkeleri İspanya, İtalya ve Fransa ile karşılaştırıldığında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı başarılı bir mücadele veren Almanya normalleşmeye adım adım geçeceğini duyurmuştu. Alman yetkililer geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamada salgının kontrol altına alındığını duyurmuştu. Almanya'da virüsle ilgili vakaları yayınlayan Robert Koch Enstitüsü virüsün yayılma hızının yeniden yükselişe geçtiğini açıkladı. Almanya'da koronavirüsle mücadelenin başladığı mart ayında yayılma hızı 3 olarak gösteriliyordu. Her bir hasta 3 kişiye virüs bulaştırıyordu. Almanya bu oranı 8 Nisan'da 1.3'e indirmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise, bu oran 0.7'ye kadar düşürüldü. Almanya Başbakanı Angela Merkel de yayılma hızının virüsün kontrol altına alınmasında önemli bir veri olduğunu belirtmişti. Merkel yayılma hızının düşmesiyle birlikte karantina tedbirlerinin adım adım gevşetileceği sinyalini vermişti. Almanya genelinde sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. Ancak önlemler çerçevesinde başta kafe ve restoranlar olmak üzere birçok işletme kapalı tutuluyor. Bazı eyaletlerde okulların yeniden açılması için tarihler belirlendi.

Ancak Robert Koch Enstitüsü'nün virüsün yayılma hızının uzun bir aradan sonra tekrar 1.0'e çıkmasının endişe verici olduğunu açıkladı. Robert Koch Enstitüsü'nün hesaplamalarına göre, virüsün kontrol altına alınması için bu oranın 1.0’in altına düşmesi gerekiyor. Eğer bu oran 1.0’in altına düşüyor, yani Covid-19 pozitif olan bir insan 1 kişiden daha az kişiye virüsü bulaştırıyorsa, salgın kontrol altına alınabiliyor. Eğer bu oran örneğin 1,3’e çıkar, yani 1 kişi 1,3 kişiye, 100 kişi 130 kişiye bulaştırırsa vaka sayısı katlanarak artıyor. Böyle bir senaryo, Almanya’da Haziran ayında hastanelerin kapasitesini aşmasına sebep olabilir. Bu açıdan bakıldığında, 17 Nisan tarihinde yapılan son açıklamalara göre, “Reproduktionszahl” (Yayılma Hızı) 0,7’ye indirilerek virüs Almanya’da kontrol altına alınmış durumda denilebilir. Almanya Covid-19'le mücadelede risk grubunda bulunuyor. Almanya’nın yaşlı nüfusu göz önüne alındığında salgının bu gruba ulaşmasının ne kadar riskli olduğu ortaya çıkıyor. Kronik hastaların ve yaşlıların korunması için özel önlemler alınıyor. Örneğin huzurevleri ve bakımevlerine ziyaretler yasaklandı ve buralarda çalışan insanların daha fazla test edilmesi uygulamasına başlandı.