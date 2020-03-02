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Karaoğlan'ın yazarı yönetmen ve çizer Suat Yalaz hayatını kaybetti (Suat Yalaz kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 23:08 | Son Güncelleme

İlk kez 1 Nisan 1963'te yayımlanmaya başlayan ve Türk çizgi roman tarihinin en uzun soluklu çalışmalarından biri olan "Karaoğlan"ın yazarı, senarist, yönetmen ve çizer Suat Yalaz hayatını kaybetti.

Karaoğlan'ın yazarı yönetmen ve çizer Suat Yalaz hayatını kaybetti (Suat Yalaz kimdir?)

Usta çizerin yeğeni Cüneyt Yalaz'dan alınan bilgiye göre, beyaz perdeye de defalarca aktarılan ünlü çizgi romanın yaratıcısı Suat Yalaz, kalp rahatsızlığı dolayısıyla 88 yaşında yaşama veda etti.

Yalaz'ın cenazesi 4 Mart'ta Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

SUAT YALAZ KİMDİR?

Suat Yalaz, 1932 yılında, Kırşehir'in Çiçekdağ ilçesinde dünyaya geldi. Devlet memuru olan ailesinin işi nedeniyle çocukluğu boyunca farklı şehirlerde yaşayan ve eğitim gören Yalaz'ın ilk karikatürü, henüz 16 yaşındayken Erciyes Postası gazetesinde yayınlandı.

Karaoğlan ile tüm Türkiye'nin unutamadığı bir karakteri ortaya çıkaran usta çizer, sinemaya da aktarılmış olan "Son Osmanlı: Yandım Ali"ye de imza attı.

Yalaz, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nü başarıyla tamamlarken, Bedri Koraman ve Çetin Özkırım gibi önemli çizerlerle tanışarak, yeteneğiyle dönemin önemli ustalarını etkilemeyi başardı.

PTT Genel Müdürlüğü 2006 yılında Karaoğlan adına 4 dizilik pul koleksiyonu çıkardı. Böylelikle Suat Yalaz cumhuriyet tarihinde büyük sanatçı Cemal Nadir Güler'in Amcabey'i, Turhan Selçuk'un Abdülcanbaz'ından sonra oluşturduğu çizgi kahramanı pul üstüne taşınarak devlet tarafından onurlandırılan üçüncü çizgi roman sanatçısı unvanını aldı.

Suat Yalaz'ın yönetmen veya yapımcılığını yaptığı, senaryosuna imza attığı filmlerden birkaçı şöyle:

"Son Osmanlı Yandım Ali", "Altay'dan Gelen Yiğit / Karaoğlan", "Camoka'nın İntikamı", "Baybora'nın Oğlu", "Bizanslı Zorba", "Karaoğlan Yeşil Ejder", "Şeytan Kafesi", "Camoka'nın Dönüşü", "Karaoğlan Şeyh'ın Kızı", "Cengiz Han'in Hazineleri", "Altay'dan Gelen Yiğit / Karaoğlan", "Şeytan Kafesi", "Karaoğlan'ın Kardeşi Sargan"

Dergi haline gelmeden önce de ilk kez 3 Ocak 1962'de Akşam Gazetesi'nde tefrika edilen Karaoğlan, Suat Yalaz'ın yazıp çizdiği haftalık tarihi çizgi roman dergisi olarak 1963'te yayımlandı. Farklı dönemlerde değişik yayınevleri tarafından yeniden yayımlanan dergi, en son 2000'li yıllarda bir kez daha okuyucuyla buluşmuştu.


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