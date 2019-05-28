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Karapınar'da, 25 metre derinliğinde yeni obruk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 16:20 | Son Güncelleme

KONYA'nın Karapınar ilçesindeki tarlada yaklaşık 7 metre çapında, 25 metre derinliğinde obruk oluştu.

Karapınar'da, 25 metre derinliğinde yeni obruk oluştu

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Karapınar ilçesindeki tarlada yaklaşık 7 metre çapında, 25 metre derinliğinde obruk oluştu.
Karapınar'a bağlı Üç Obruk mevkisinde bulunan Hikmet Şakar'a ait mısır tarlasında öğle saatlerinde 7 metre çapında ve 25 metre derinliğinde obruk oluştu. Obruğun oluşumuna tanık olan İshak Şakar, "Yolun kenarında kocaman bir çukur oluştuğunu gördüğümde çok korktum. O an üzerinden geçiyor olabilirdim. Hemen 5-10 metre gibi yakınınızda bir anda yüksek bir ses ile kocaman bir çukur oluştuğunu görmek, herhalde insanın psikolojisini bozar. İlçemizde sık sık görülen obruklar ister istemez bizleri tedirgin ediyor. Yetkililerin konuya kalıcı bir çözüm üretmesini bekliyoruz" dedi.

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Karapınar'da, 25 metre derinliğinde yeni obruk oluştuKarapınar'da, 25 metre derinliğinde yeni obruk oluştu

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