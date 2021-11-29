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Zamanla kararan gümüş eşyaları hayata döndürüp ilk günkü ışıltılarına kavuşturmanın yolları

29.11.2021 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok beğenerek aldığınız gümüş eşyalarınız, bir süre sonra kararmaya başlar. Grileşen gümüşleriniz, kirli bir görünüm yaratır ve ne kadar sevseniz de artık kullanmak istemezsiniz. Peki, onları yeniden eski ışıltılarına kavuşturmak neden mümkün olmasın? Her evde bulunan malzemeler ve basit yöntemlerle gümüşlerinizi parlatabilirsiniz.

Zamanla kararan gümüş eşyaları hayata döndürüp ilk günkü ışıltılarına kavuşturmanın yolları

Gümüş eşyaların kararmasının birçok sebebi var. Deodorant, krem, sabun ve parfüm gibi kimyasal ürünlerle temas halinde olan gümüş takılar; bir süre sonra kararmaya başlar. Aynı şekilde suya ve neme çok maruz kalan takılarınız da zamanla kararır. Ayrıca açıkta bırakıldığı müddetçe havadaki hidrojen, kükürt, sülfür gibi elementlerle tepkimeye giren gümüşlerde de bir süre sonra kararmalar oluşur. Kararan gümüş eşyalarınızı, doğal yöntemlerle eski parlak haline kavuşturabilirsiniz. Gümüşleri hayata döndürmenin yolu, asidik ve bazik içeriklere sahip malzemelerden geçiyor. Birazdan vereceğimiz yöntemleri bu doğrultuda çeşitlendirebilirsiniz. Ayrıca bu yöntemleri sadece gümüş ürünlerinizde değil, imitasyon malzemeli eşyalarınız üzerinde de deneyebilirsiniz. İşte, kararan gümüşleri hayata döndürmek için birkaç pratik yöntem...

  1. DİŞ MACUNU YÖNTEMİ

  • Diş macununu, rengini açmak istediğiniz gümüş objenin üzerine bir fırça yardımıyla sürün.

  • Ardından gümüş eşyanızı su dolu olan kabın içerisine koyun.

  • Yarım saat boyunca beklettikten sonra gümüşünüzü yıkayın ve durulayın. İlk günkü parlaklığına kavuştuğuna şahit olacaksınız.

  1. KARBONAT VE SİRKELİ SU YÖNTEMİ

  • Özellikle gümüş takılarınızın üzerinde oldukça etkili olacak bu yöntem için bir kabın içerisine üç ya da dört yemek kaşığı sirke dökün.

  • Üzerine bir paket karbonat ekleyin. Karbonat kabarabilir. Bu yüzden azar azar dökmeye çalışın.

  • Gümüş takılarınızı ya da küçük gümüş eşyalarınızı, bu karışımın içerisinde yarım saat boyunca bekletin.

  • Eşyalarınızı kaptan çıkarın ve yıkayıp durulayın. Yeni alınmış gibi olduklarını fark edeceksiniz.

  1. LİMON VE TUZ YÖNTEMİ

  • Bir kabın içerisine iki yemek kaşığı limon suyu koyun.

  • Üzerine bir yemek kaşığı tuz ekleyin.

  • Biraz su koyarak bir karışım elde edin.

  • Küçük gümüş eşyalarınızı bu karışım içerisinde yarım saat boyunca bekletin.

  • Eğer eşyalarınız büyükse bu işlemi bir kova içerisinde yapabilir ya da bir bez yardımıyla bu karışımı eşyalarınıza sürüp bekletebilirsiniz.

  • İşlem sonucunda eşyalarınızı suyla yıkayıp kuruladıktan sonra eskisi gibi ışıl ışıl olduklarını göreceksiniz.

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