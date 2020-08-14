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Kararan koltuk altları için doğal çözümler! Her duştan sonra bunu uygularsanız...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koltuk altlarının kararması, hiçbir zaman hoş bir görüntü çizmez, ancak bu durum vücudun daha fazla göz önünde olduğu yaz aylarında daha can sıkıcı bir hal alabilir. Neyse ki, kararan koltuk altlarından mustaripseniz evde uygulamaya koyabileceğiniz pek çok doğal çözüm mevcut. Eğer siz de evden çıkmadan koltuk altlarınızın rengini açmak istiyorsanız bu yazı tam size göre!

Kararan koltuk altları için doğal çözümler! Her duştan sonra bunu uygularsanız...

Koltuk altlarının kararmasına sebebiyet veren pek çok etken vardır. Ancak bunların önüne geçilmesi imkansız değildir, hatta bu kararmaları engellemek için evde tek başınıza uygulayabileceğiniz pek çok yöntem mevcut. Bu yazımızda da ev ortamında yapılabilecek ve sayesinde daha açık renkli koltuk altlarına sahip olacağınız bazı işlemlere değineceğiz. Peki, bunlar ne gibi yöntemler? Gelin, birlikte göz atalım!

1) PATATES SUYU

Kulağa şaşırtıcı gelse de, patates suyu, koltuk altınızdaki koyu tonları azaltmaya yardımcı olabilir. Patates suyunu cildinize uygulamak için uygulamanız gereken adımlar ise sanıldığından daha kolay. Öncelikle bir patatesi iyice yıkayıp kabuklarını soyarak işe başlayın. Yıkayıp soyduğunuz patatesi bir kabın içine rendeleyin. Elde ettiğiniz patates rendesinin suyunu sıkın. Sonrasında, sıktığınız suyu koltuk altlarınıza uygulayın ve on dakika geçince soğuk su yardımıyla iyice durulayın.

2) SALATALIK-LİMON

Salatalıktaki nemlendiriciler ve limondaki asidik özellikler, koltuk altınızdaki koyuluğu gidermede etkilidir. Bu kür için salatalıkları kalın bir şekilde dilimleyin. Elde ettiğiniz kalın salatalık dilimlerini, dairesel hareketlerle koltuk altınızın kararan bölgelerinde gezdirin. 10 dakika sonra koltuk altlarınızı soğuk suyla temizleyin. Aynı adımları limon ile de uygulayabilirsiniz. Ancak limon kullanmayı tercih ederseniz koltuk altınızı yıkadıktan sonra kurulayıp nemlendirici sürmeyi unutmayın.

3) PORTAKAL KABUĞU

Portakal kabuğu da asidik bir yapıda olduğundan kararan koltuk altlarını açabilir. Bu kür için bir yemek kaşığı süt, bir yemek kaşığı gül suyu ve bunları macuna çevirmeye yetecek kadar toz haline getirilmiş portakal kabuğunu bir kasede karıştırın. Karışım iyice kıvam aldığında, elinize bir parçasını alıp koltuk altınıza uygulayın. 15 dakika sonra koltuk altınızı soğuk su yardımıyla durulayın. Bu uygulamayı haftada iki veya üç kez tekrar ederek koltuk altlarınızın rengini açabilirsiniz.

4) HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağıyla koltuk altlarınızın rengini açmak için birkaç damla Hindistan cevizi yağını koltuk altınıza damlatıp dairesel hareketlerle yayarak masaj yapın. Sonrasında koltuk altınızı iyi bir sabun ve ilk suyla temizleyip durulayın. En son nemlendirici krem sürün ve bu bu uygulamayı günde iki-üç kez tekrarlayın.

5) ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağı kürü için 80 mililitre suya 5 damla çay ağacı yağı ekleyin ve elde ettiğiniz karışımı bir sprey şişesine boşaltın. Spreyi, her duş veya banyo sonrasında, havlu ile kurulanmış koltuk altlarınıza uygulayın ve kurumaya bırakın. Bu uygulamayı duş aldığınız sıklıkta tekrarlayın.

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