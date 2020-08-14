Kararan koltuk altları için doğal çözümler! Her duştan sonra bunu uygularsanız...

Koltuk altlarının kararmasına sebebiyet veren pek çok etken vardır. Ancak bunların önüne geçilmesi imkansız değildir, hatta bu kararmaları engellemek için evde tek başınıza uygulayabileceğiniz pek çok yöntem mevcut. Bu yazımızda da ev ortamında yapılabilecek ve sayesinde daha açık renkli koltuk altlarına sahip olacağınız bazı işlemlere değineceğiz. Peki, bunlar ne gibi yöntemler? Gelin, birlikte göz atalım!

1) PATATES SUYU

Kulağa şaşırtıcı gelse de, patates suyu, koltuk altınızdaki koyu tonları azaltmaya yardımcı olabilir. Patates suyunu cildinize uygulamak için uygulamanız gereken adımlar ise sanıldığından daha kolay. Öncelikle bir patatesi iyice yıkayıp kabuklarını soyarak işe başlayın. Yıkayıp soyduğunuz patatesi bir kabın içine rendeleyin. Elde ettiğiniz patates rendesinin suyunu sıkın. Sonrasında, sıktığınız suyu koltuk altlarınıza uygulayın ve on dakika geçince soğuk su yardımıyla iyice durulayın.

2) SALATALIK-LİMON

Salatalıktaki nemlendiriciler ve limondaki asidik özellikler, koltuk altınızdaki koyuluğu gidermede etkilidir. Bu kür için salatalıkları kalın bir şekilde dilimleyin. Elde ettiğiniz kalın salatalık dilimlerini, dairesel hareketlerle koltuk altınızın kararan bölgelerinde gezdirin. 10 dakika sonra koltuk altlarınızı soğuk suyla temizleyin. Aynı adımları limon ile de uygulayabilirsiniz. Ancak limon kullanmayı tercih ederseniz koltuk altınızı yıkadıktan sonra kurulayıp nemlendirici sürmeyi unutmayın.