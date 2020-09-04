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Kararan ocak gözlerini 3 dakikada pırıl pırıl yapan yöntem

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mutfakta en çok kirlenen alanlardan biri ocak gözleridir. Her gün yemek pişirenler için ocak temizlemek gerçek bir eziyet olur. Sizi bu işkenceden kurtarmanın yolunu araştırdık ve sadece 3 dakikada ocak gözlerini ilk günkü haline döndüren yöntemi bulduk!

Kararan ocak gözlerini 3 dakikada pırıl pırıl yapan yöntem

Ocak gözlerine yapışan yemek artıklarını temizlemek gerçekten zordur. Sıcaklıkla beraber yapışan bu artıkları hızlı ve kolay bir şekilde çıkarmak ve ocağınızı pırıl pırıl yapmak istiyorsanız kesinlikle limon ve karbonat ikilisinden destek almalısınız.

3 DAKİKADA PIRIL PIRIL BİR OCAK!

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Ocak demirlerini çıkartın ve deterjanlı suda bekletin. Ocağın üzerindeki lekelere 2 yemek kaşığı karbonatı serpiştirin. Karbonatın üzerine yarım limonun suyunu sıkın. Lekeler hızlı bir şekilde kabarmaya başlayacak. Üç dakika sonra sıcak suyla ocağı silin. Lekelerin çok hızlı bir şekilde çıktığına şahit olacaksınız.

İKİNCİ YÖNTEM

Bir kabın içinde sıcak sabunlu su hazırlayın. Kabın içine bir miktar sirke ve limon tuzu ekleyin. Karışıma bir tatlı kaşığı da arap sabunu ilave ettikten sonra ocağın bu karışımla silin. Ardından duru su ile temizleyin.

SABUN YÖNTEMİ

Bu yöntem hızlı değildir. Bir gece bekletmeniz gerekmektedir ancak sonuçları oldukça etkilidir. Kalıp sabunu rendeleyin. Kaynar suyla karıştırın. Karışımdan bir miktarı ocak gözlerine dökün. Bir gece beklettikten sonra duru su ile durulayın.

İNOX OCAKLARA DİKKAT!

İnox ocakların temizliği biraz daha zordur. Cif, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı ve sabun kullanılmaması gerekmektedir. Limon suyu ve sirke karışımından faydalanabilirsiniz.

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