Ocak gözlerini temizlemek için saatler harcamanıza gerek yok! İşte en pratik ipuçları…

Ocak gözlerinin temizliği için üretilmiş birçok ürün bulunsa da kimyasal maddeler ocak gözlerinde deformasyona sebep olabiliyor. Bunun yerine kendi ellerinizle hazırladığınız karışımlarla ocak gözlerinizin tertemiz olmasını sağlayabilirsiniz. Kimyasal ürünlere para harcamaya gerek duymadan, evinizdeki malzemeleri kullanarak ışıldayan ocaklara sahip olabilirsiniz. En iyi sonuçlara ulaşabilmeniz için listelediğimiz yöntemleri birlikte inceleyelim!

SABUNLU SU İLE TEMİZLEYİN

Ocaklarınızı tertemiz bir görüntüye kavuşturmak için fazla malzeme kullanmanıza gerek yok. Sabun ve su kullanarak hem ekonomik hem kullanışlı bir temizleyici elde edebilir, temizleme işleminden sonra ocağınızda müthiş bir parlaklık yakaladığınızı görebilirsiniz.

Ocak gözlerini bir kaba alın.

Rendelediğiniz yarım kalıp sabunu kaba ekleyin.

Ocak gözlerinin üzerini geçecek miktardaki kaynamış suyu da kaba ekledikten sonra kirler yumuşayana kadar bekleyin.

Telle ovduktan sonra sabunlu sudan arındırıp kurulayın.

KABARTMA TOZU VE SİRKE KARIŞIMINI DENEYİN

Hem zamandan tasarruf etmek hem mükemmel bir sonuç almak için bu karışımı mutlaka denemelisiniz.

1 paket kabartma tozunu ocak gözlerinin üzerine serpiştirin.

Üzerine 1 çay bardağı beyaz sirkeyi gezdirin. Beyaz sirkeniz yoksa herhangi bir sirke de kullanabilirsiniz.

Kabartma tozu kabarıp kirleri çıkartınca diş fırçası yardımıyla fırçalayın ve durulayın.

LİMON TUZU MUCİZESİNE GÜVENİN

Birçok lekeyle başa çıktığı gibi ocaklarınızı temizlerken de güçlü etkisini ortaya koyan limon tuzu, az efor sarf ederek güzel sonuçlar almanıza imkan veriyor.