Karat nedir? Pırlantada karat nasıl belirlenir?

Eğer karat olmasaydı bu değerli taşlardan mücevher sektöründe yararlanılması çok zor olurdu. Mücevher yapmak için o taştan ne kadar kullanıldığı çok önemlidir. Elmas, pırlanta gibi bir çok değerli taşın ölçülmesi için kullanılan karat hakkında tüm bilgileri sizler için derledik.

Karat Nedir?

Karat; pırlanta, elmas, yakut gibi değerli taşların ağırlığını belirlemek için kullanılan bir ölçü birimidir. 1 karat yaklaşık 200 mg ağırlığa sahiptir. Yani buda yaklaşık 0,2 grama denk gelmektedir. Mücevher satışlarında irili ufaklı karat cinsi ya da karattan daha küçük ağırlıkta taşlar da satılmaktadır. Elmas ve diğer değerli taşların ölçümü tamamen karat cinsinden belirlenmektedir.

Pırlantada Karat Ne Anlama Gelmektedir?

Keçi boynuzu çekirdek ağırlığı olarak ifade edilen karat, mücevher piyasasını belirleyen önemli faktördür. Karat; pırlantanın boyutu, ağırlığı gibi terimlerde ön plana çıksa da kalite açısından da çok önemli etkendir.

Pırlantalar doğadan çok küçük bir şekilde çıkarıldığından, yüksek karatlı pırlantalar yüksek değere satılmaktadır. Karat büyüklüğü üzerinde belirli bir formül bulunmamaktadır. Ayrıca aynı karat değerinde iki farklı pırlantanın değeri farklı da olabilmektedir. Mesela 60 karatlık pırlanta yüzükle 10 karatlık arasında fark vardır. Fakat tek ölçü kesinlikle karat değildir. Karatı yüksek olan pırlantalar çok şık, kaliteli ve göz alıcı durmaktadırlar.