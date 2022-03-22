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Karatay Belediyesi 20 bin çocuğa Ramazan hediyesi başvuru şartları nelerdir? Karatay Belediyesi Ramazan hediyesi başvurusu nasıl, nereden yapılır?

22.03.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karatay Belediyesi 20 bin çocuğa Ramazan hediyesi başvuru şartları nelerdir? sorusunun yanıtı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca tarafından yapılan açıklamanın ardından merak konusu oldu. Peki Karatay Belediyesi 20 bin çocuğa Ramazan hediyesi başvuru şartları nelerdir? Ramazan hediyesi başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte detaylar...

Karatay Belediyesi 20 bin çocuğa Ramazan hediyesi başvuru şartları nelerdir? Karatay Belediyesi Ramazan hediyesi başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Karatay Belediyesi 20 bin çocuğa Ramazan hediyesi başvuru şartları nelerdir? sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Hasan Kılca 20 bin çocuğa Ramazan heybesi hediye edeceklerini açıkladı. Peki Karatay Belediyesi 20 bin çocuğa Ramazan hediyesi başvuru şartları nelerdir? Karatay Belediyesi Ramazan hediyesi başvurusu nasıl, nereden yapılır? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

KARATAY BELEDİYESİ 20 BİN ÇOCUĞA RAMAZAN HEDİYESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Karatay Belediyesi başvuruları 21 Mart Pazartesi günü başladı.

Baaşvuru alımı 23 Mart Çarşamba günü sona erecek.

Başvuruda bulunan ilk 20 bin çocuğa Ramazan heybesi hediye edilecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili çocuklar,

Mübarek Ramazan-ı Şerif’e yaklaşmanın heyecanıyla gelenekselleşen projemize bu yıl da devam ediyoruz.

Yapılacak ilk 20 bin müracaat için hazırladığımız Ramazan heybelerimize aşağıdaki bağlantıdan kayıt olabilirsiniz."

Karatay Belediyesi Ramazan hediyesi başvurusu nasıl yapılır?

Karatay Belediyesi Ramazan hediyesi başvurusu nasıl yapılır?

KARATAY BELEDİYESİ RAMAZAN HEDİYESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yapılan açıklamaya göre 2012, 2013, 2014, 2016 ya da 2016 yılı doğumlu çocuklara hediye verilecek.

Bu yaş grubundakiler ad, soyad, TC kimlik numarası ve doğum tarihini sisteme girerek başvuruda bulunabilecek.

İşte Ramazan heybesi başvuru ekranı:

http://ramazan.karatay.bel.tr

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